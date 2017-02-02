Из-за массового ДТП на трассе М-5 образовалась пробка

В четверг, 2 февраля, примерно в 12:45 на трассе М-5 в Ставропольском районе произошло ДТП с участием шести машин, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, двигавшийся со стороны Тольятти в направлении Самары водитель грузовика допустил занос и столкнулся с другим грузовиком, после чего в них врезался автомобиль KIA. У места аварии стали притормаживать автомобили, четыре из которых - Suzuki, Mazda, KIA и Toyota - тоже столкнулись.
В полиции сообщают, что в ДТП никто не пострадал, но на трассе М-5 образовалась большая автомобильная пробка.
Около 14:00 движение по трассе возобновилось. По факту случившегося проводится проверка.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...