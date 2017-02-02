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Федеральная власть Власть и политика

Самарская область вышла в лидеры по объему финансирования федеральных программ

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всего объем поступивших в 2016 г. в Самарскую область федеральных средств на финансирование мероприятий в рамках 25 программ, средств фондов, а также из непрограммных источников составил более чем 24,3 млрд рублей.

Среди других федеральных проектов, в которых активно участвует наш регион, необходимо отметить программу по строительству новых школ. Самарская область получила по этому направлению наибольший объем финансирования в 2016 году - почти 862 млн рублей. Это позволило ввести в эксплуатацию три новые школы в регионе.

Кроме того, Самарская область уже третий год сохраняет за собой первое место в стране по количеству проектов, заявленных к участию в рамках программы "Жилье для российской семьи". На 1 января 2017 г. в программе участвует 17 региональных проектов общей площадью 990,2 тыс. кв. м. Наиболее крупными из них являются микрорайон Южный город и жилой комплекс "Кошелев-Проект".

Отметим, что в этом году Самарской области будет выделено наибольшее количество средств - 1,837 млрд руб. - на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие транспортной системы".

На необходимость увеличить привлечение федеральных средств по всем госпрограммам неоднократно указывал губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

"Ключевым вопросом для нас является "бюджет развития". Без него у нас нет будущего. Поэтому поиск средств, возможностей, инструментов развития должен стать главным показателем эффективности всех органов власти. Основной наш ресурс развития - это, конечно, федеральные программы. Мы должны участвовать в них максимально активно. За последние годы произошло много позитивных изменений, и эту работу мы и дальше должны очень эффективно вести", - отмечал глава региона еще в 2015 г. в послании Самарской губернской думе и жителям области.

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