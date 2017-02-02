В Самарской области увеличилось финансирование сферы культуры на 2017 год

Во вторник, 31 января, на заседании Самарской губернской думы были приняты изменения в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.", в соответствии с которыми сфера культуры Самарской области в текущем году дополнительно из федерального и областного бюджетов получит более 204 млн рублей.

Из федерального бюджета поступит почти 12 млн рублей в виде субсидий, а также на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек.

В Самарской области это театр-студия "Грань" (г. о.Новокуйбышевск) и драматический театр им. А.Толстого (г. о.Сызрань), который в прошлом году открылся после масштабной реконструкции, состоявшейся по инициативе и личной поддержке губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Средства предусмотрены на создание новых постановок, выплату зарплат сотрудникам, укрепление материально-технической базы учреждений.

Дополнительные средства федерального бюджета будут направлены, в том числе, на софинансирование мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов для инвалидов и маломобильных групп населения в рамках государственной программы Самарской области "Доступная среда в Самарской области" на 2014–2020 гг.

Увеличены расходы на культуру и в областном бюджете. Дополнительные средства направят на поддержку молодых дарований и детского творчества, в частности, на организацию и проведение детской музыкальной академии стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета.

Кроме того, финансы будут направлены на организацию и проведение мероприятий по вопросам международного и межрегионального культурного сотрудничества, таких, как фестиваль набережных "ВолгаФест", участие театров Самарской области в Российской национальной театральной премии и фестивале "Золотая маска", в фестивале музыкальных театров России "Видеть музыку", проведение гастрольного тура Самарского академического театра оперы и балета в Государственном академическом Мариинском театре.

ГБУК "Государственный Волжский русский народный хор им. П.М.Милославова" получит дополнительное финансирование на постановку новой программы к 65-летию хора. Сохранится опробованная в прошлом году система грантовой поддержки с целью стимулирования творческой и гастрольной деятельности.

Запланированы средства на создание исторического парка "Россия — моя история".

Дополнительные средства также будут выделены на выплату денежных поощрений победителям губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России", на проведение капитального ремонта дома культуры села Воскресенка Волжского района, на приобретение оборудования, музыкальных инструментов для государственных учреждений.

"Несмотря на то, что в регионе сейчас достаточно сложная экономическая ситуация, благодаря поддержке главы региона Николая Ивановича Меркушкина и депутатов Самарской губернской думы министерство культуры получило дополнительное финансирование, которое дает возможность реализовать социально-значимые проекты, среди которых гастрольная и постановочная деятельность областных и муниципальных театров, участие в престижных фестивалях, проведение капитального ремонта учреждений культуры, создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям жителей Самарской области", отметил министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.