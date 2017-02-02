16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области увеличилось финансирование сферы культуры на 2017 год Самарская область вышла в лидеры по объему финансирования федеральных программ Прокурор Самарской области потребовал меньше арестов и больше контроля за оборонным комплексом и ЧМ-2018 Самарская область получит более 1,8 млрд рублей на обеспечение безопасности автодорог Президент России вручил государственную награду рабочему "Тяжмаша" Юрию Пушкину

Федеральная власть Власть и политика

В Самарской области увеличилось финансирование сферы культуры на 2017 год

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати

Во вторник, 31 января, на заседании Самарской губернской думы были приняты изменения в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.", в соответствии с которыми сфера культуры Самарской области в текущем году дополнительно из федерального и областного бюджетов получит более 204 млн рублей.

Из федерального бюджета поступит почти 12 млн рублей в виде субсидий, а также на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек.

В Самарской области это театр-студия "Грань" (г. о.Новокуйбышевск) и драматический театр им. А.Толстого (г. о.Сызрань), который в прошлом году открылся после масштабной реконструкции, состоявшейся по инициативе и личной поддержке губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Средства предусмотрены на создание новых постановок, выплату зарплат сотрудникам, укрепление материально-технической базы учреждений.

Дополнительные средства федерального бюджета будут направлены, в том числе, на софинансирование мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов для инвалидов и маломобильных групп населения в рамках государственной программы Самарской области "Доступная среда в Самарской области" на 2014–2020 гг.

Увеличены расходы на культуру и в областном бюджете. Дополнительные средства направят на поддержку молодых дарований и детского творчества, в частности, на организацию и проведение детской музыкальной академии стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета.

Кроме того, финансы будут направлены на организацию и проведение мероприятий по вопросам международного и межрегионального культурного сотрудничества, таких, как фестиваль набережных "ВолгаФест", участие театров Самарской области в Российской национальной театральной премии и фестивале "Золотая маска", в фестивале музыкальных театров России "Видеть музыку", проведение гастрольного тура Самарского академического театра оперы и балета в Государственном академическом Мариинском театре.

ГБУК "Государственный Волжский  русский народный хор им. П.М.Милославова" получит дополнительное финансирование на постановку новой программы к 65-летию хора. Сохранится опробованная в прошлом году система грантовой поддержки с целью стимулирования творческой и гастрольной деятельности.

Запланированы средства на создание исторического парка  "Россия — моя история".

Дополнительные средства также будут выделены на выплату денежных поощрений победителям губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России", на проведение капитального ремонта дома культуры села Воскресенка Волжского района, на приобретение оборудования, музыкальных инструментов для государственных учреждений.

"Несмотря на то, что в регионе сейчас достаточно сложная экономическая ситуация, благодаря поддержке главы региона Николая Ивановича Меркушкина и депутатов Самарской губернской думы министерство культуры получило дополнительное финансирование, которое дает возможность реализовать социально-значимые проекты, среди которых гастрольная и постановочная деятельность областных и муниципальных театров, участие в престижных фестивалях, проведение капитального ремонта учреждений культуры, создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям жителей Самарской области", отметил министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:17 Природоохранный прокурор Евгений Корнилов возглавил управление в облпрокуратуре

Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.

Dmitry Lakotsenin 02 ноября 2016 20:26 Парад Памяти получил статус федерального проекта партии "Единая Россия"

Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!

Евгений Корнилов 25 сентября 2016 12:36 Министр образования и науки РФ обсудила проблемы высшего образования с ректорами самарских вузов

Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.

Fani Fani 12 сентября 2016 09:25 Председателем самарского Арбитражного суда может стать глава арбитража Татарстана Николай Новиков

И снова , здравствуйте?

Dmitry Lakotsenin 02 августа 2016 10:50 На пост полпреда президента в ПФО рассматривается Евгений Забарчук

Сильная кандидатура.

Фото на сайте

Михаил Бабич принял участие в торжественной церемонии нового производства промышленных газов на ОАО "КуйбышевАзот"

Михаил Бабич принял участие в торжественной церемонии нового производства промышленных газов на ОАО "КуйбышевАзот"

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич посетил Волжский автомобильный завод

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич посетил Волжский автомобильный завод

Открытие нового производства на промышленной площадке ОАО "КуйбышевАзот"

Открытие нового производства на промышленной площадке ОАО "КуйбышевАзот"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5