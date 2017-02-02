На ремонт детского сада в Похвистневе выделят 58 млн рублей

Администрация Похвистнева ищет подрядчика, который выполнит капитальный ремонт здания МДОУ детский сад №13 в Похвистневе на ул. Полевой, 57, сообщается на сайте госзакупок.

Победившая компания должна выполнить общестроительные работы, заменить внутренний водопровод, канализацию, отопление, теплый пол, вентиляцию, систему электроснабжения и сети связи, установить автоматическую пожарную сигнализацию, а также перенести участок тепловой сети. Она должна все успеть до 25 декабря 2017 года.

На это победителю из областного и местного бюджетов выделят 58,4 млн рублей.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 17 февраля, а итоги подведут 27 февраля.