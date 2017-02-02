16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дотации районам Самарской области будут зависеть от борьбы с нелегальной продажей алкоголя Одобрена заявка первого резидента ТОР "Тольятти" Новый статус Тольятти дает уникальные возможности для развития бизнеса Тольяттинские власти целенаправленно формируют благоприятную предпринимательскую среду "Гипрогор" предлагает вариант роста Самары за счет правого берега Волги

Муниципалитеты Экономическая политика

На ремонт детского сада в Похвистневе выделят 58 млн рублей

ПОХВИТНЕВО. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати

Администрация Похвистнева ищет подрядчика, который выполнит капитальный ремонт здания МДОУ детский сад №13 в Похвистневе на ул. Полевой, 57, сообщается на сайте госзакупок.

Победившая компания должна выполнить общестроительные работы, заменить внутренний водопровод, канализацию, отопление, теплый пол, вентиляцию, систему электроснабжения и сети связи, установить автоматическую пожарную сигнализацию, а также перенести участок тепловой сети. Она должна все успеть до 25 декабря 2017 года.

На это победителю из областного и местного бюджетов выделят 58,4 млн рублей.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 17 февраля, а итоги подведут 27 февраля.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем М. 20 октября 2016 19:19 На освобождение Ленинского района от аварийных деревьев потратят 1,6 млн рублей

А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!

Ekaterina Dronova 21 января 2016 12:35 Власти Самары изымают под муниципальные нужды дом на Самарской, 114

Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?

Александр Калинкин 08 октября 2015 13:55 Мэрии Тольятти поручено проработать вопрос о перепрофилировании рынка "Ставр"

Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...

Genry Pirat 18 июня 2015 10:43 В Новокуйбышевске построят каток с искусственным льдом за 351 млн рублей

и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.

Олег Скорняков 06 июня 2015 06:36 На покупку 84 квартир для переселенцев в Чапаевске потратят 129 млн рублей

Каких ещё переселенцев?

Фото на сайте

Строительство парка в Тольятти в честь 50-летия выпуска первого ВАЗа оценивается в 300 млн рублей

Строительство парка в Тольятти в честь 50-летия выпуска первого ВАЗа оценивается в 300 млн рублей

Проект ООО "Аквалайн" по созданию искусственного земельного участка на стрелке рек Волга и Сок не прошел проверку прокуратуры

Проект ООО "Аквалайн" по созданию искусственного земельного участка на стрелке рек Волга и Сок не прошел проверку прокуратуры

Жителям поселка Яблоневый Красноярского района провели газ

Жителям поселка Яблоневый Красноярского района провели газ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5