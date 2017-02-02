На ремонт детского сада в Похвистневе выделят 58 млн рублей

Администрация Похвистнева ищет подрядчика, который выполнит капитальный ремонт здания МДОУ детский сад №13 в Похвистневе на ул. Полевой, 57, сообщается на сайте госзакупок.
Победившая компания должна выполнить общестроительные работы, заменить внутренний водопровод, канализацию, отопление, теплый пол, вентиляцию, систему электроснабжения и сети связи, установить автоматическую пожарную сигнализацию, а также перенести участок тепловой сети. Она должна все успеть до 25 декабря 2017 года.
На это победителю из областного и местного бюджетов выделят 58,4 млн рублей.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 17 февраля, а итоги подведут 27 февраля.
Последние комментарии
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.
Каких ещё переселенцев?