Руководитель самарской "Турбины" получил три года колонии за уклонение от уплаты налогов

За уклонение от уплаты налогов в Самарской области вынесен судебный акт с реальным сроком лишения свободы на три года, сообщил сайт УФНС России по региону.

Ранее, по материалу налогового органа, 27 октября 2016 г. приговором Промышленного районного суда Самары руководитель ГУП ВЭФ "Турбина" был осужден по ч. 2 ст. 199 УК РФ на три года лишения свободы условно с лишением права заниматься государственно-хозяйственной деятельностью на один год.

Налоговый орган, не согласившись с принятым приговором суда, обжаловал его в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания.

Апелляционная инстанция Самарского областного суда 16 декабря 2016 г. сочла приговор чрезмерно мягким и назначила руководителю ГУП ВЭФ "Турбина" наказание в три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься государственно-хозяйственной деятельностью на один год.