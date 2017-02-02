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Инвестиции Экономическая политика

На объекты инфраструктуры в Самаре планируют привлечь более 30 млрд руб. от инвесторов

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На объекты инфраструктуры, связанные с подготовкой области к проведению ЧМ-2018 в Самаре, планируется привлечь более 30 млрд руб. внебюджетных средств.

На объекты инфраструктуры к ЧМ-18 в Самаре планируют привлечь более 30 млрд руб. от инвесторов На объекты инфраструктуры к ЧМ-18 в Самаре планируют привлечь более 30 млрд руб. от инвесторов
Фото: Дмитрий Бурлаков

Речь идет о таких проектах как строительство моста через реку Волгу, автомагистрали "Центральная", а также создание системы весогабаритного контроля и контроля скоростного режима, сообщили в пресс-службе правительства СО.

"Все более привлекательной для инвесторов становится и сфера жилищно-коммунального хозяйства. В муниципальных образованиях Самарской области увеличивается число концессионных соглашений в сфере модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Уже реализуется 17 проектов на сумму привлеченных инвестиций порядка 1,8 млрд рублей", — отмечается в сообщении.

Напомним, распоряжение регионального правительства об утверждении перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, было подписано 19 января.

Перечень объектов, в отношении которых областные власти планируют заключение концессионных соглашений, в 2017 г. увеличится на 30% — с 48 до 61 проекта. Это связано с расширением перечня объектов по всем сферам и, в первую очередь, в таких сферах как здравоохранение и туризм, а также дополнением перечня объектами в сферах жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По сообщению областных властей, в настоящее время в работе министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области находятся 39 проектов государственно-частного партнерства.

Из них 16 проектов стоимостью порядка 10 млрд руб. проходят этап реализации и направлены на модернизацию системы здравоохранения, развитие спорта, туризма и транспортной инфраструктуры.

Еще по двум проектам идут конкурсные процедуры для привлечения в сферу здравоохранения внебюджетных инвестиций в 425 млн рублей.

Реализованы два проекта на сумму привлеченных инвестиций 260 млн руб. в сфере здравоохранения и спорта.

"Наибольшее количество проектов относится к сфере здравоохранения, что говорит о заинтересованности инвесторов развивать сотрудничество в этом направлении. Приоритетным механизмом привлечения частного капитала в эту сферу определена концессионная форма, которая позволяет сохранить право собственности на объекты инфраструктуры за Самарской областью", — сообщает региональное правительство.

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