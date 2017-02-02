Категории объектов, для строительства и реконструкции которых не нужно получать разрешение, уточнят

На пленарном заседании Самарской губдумы 31 января в двух чтениях приняты изменения в региональный закон о градостроительной деятельности.

В прошлом году перечень случаев, в которых разрешение на строительство не требуется, уже был расширен. В него попали все коммунальные сети (водо-, газо-, тепло- и электроснабжения) и установлены их технические параметры.

Новые поправки касаются уточнения категорий линейных объектов, для строительства и реконструкции которых не нужно получать разрешительную документацию.

К ним предложено отнести линии электропередачи до 35 кВт включительно и связанное с ними оборудование, водопроводы и водоводы всех видов, линейные сооружения канализации и водоотведения, газопроводы низкого и среднего давления, а также тепловые сети.