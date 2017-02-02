Категории объектов, для строительства и реконструкции которых не нужно получать разрешение, уточнят

На пленарном заседании Самарской губдумы 31 января в двух чтениях приняты изменения в региональный закон о градостроительной деятельности.
В прошлом году перечень случаев, в которых разрешение на строительство не требуется, уже был расширен. В него попали все коммунальные сети (водо-, газо-, тепло- и электроснабжения) и установлены их технические параметры.
Новые поправки касаются уточнения категорий линейных объектов, для строительства и реконструкции которых не нужно получать разрешительную документацию.
К ним предложено отнести линии электропередачи до 35 кВт включительно и связанное с ними оборудование, водопроводы и водоводы всех видов, линейные сооружения канализации и водоотведения, газопроводы низкого и среднего давления, а также тепловые сети.
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки
а могут и НЕ увеличиться...
Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???
Посудили уже. Налог вырастет в 20 раз. Обычная 2 комнатная хрущевка. В этом году заплатили 300 рублей. По кадастровой стоимости 0,3% это будет 6000!