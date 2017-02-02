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Сбербанк запустил "Номинальный счет для зачисления социальных выплат"

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбербанк запустил новый банковский продукт для физических лиц — "Номинальный счёт для зачисления социальных выплат". Процентная ставка по нему составляет 3,5% годовых в рублях.

Счет открывается в российских рублях родителям, опекунам, попечителям для зачисления социальных выплат, выплачиваемых им на содержание несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан. Подопечные являются бенефициарами по номинальному счёту. Для его открытия законному представителю подопечного достаточно один раз предъявить в отделение банка необходимые документы и в дальнейшем получать зачисленные на него социальные выплаты, предназначенные на содержание подопечного, без получения предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Отличительной особенностью номинального счета является то, что он открывается для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат подопечному. Сведения о бенефициаре указываются в договоре номинального счёта.

Подробная информация о счете и перечень необходимых документов для его открытия размещены на сайте sberbank.ru в разделе "Счета".

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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