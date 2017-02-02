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Преступления Происшествия

Восемь узбеков пешком дошли до Самарской области через Казахстан, еще один замерз насмерть по дороге

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали восемь узбеков — нелегалов. На данный момент известно, что изначально их было девять человек. Шли они пешком из Узбекистана через Казахстан до России. Потом ночью перешли границу, проникли на территорию Оренбугской области, где их подобрали два автомобиля и доставили в Самару, здесь нелегальным мигрантам должны были сделать поддельные документы.

Фото: Фото предоставлено автором

Так как шли они по ночам в январские морозы, один из мигрантов замерз в районе российской границы, его нашли пограничники с собаками.

Остальные доехали до Самары, но были в очень плохом состоянии. Здесь их задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области.

В отношении шестерых мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение Государственной границы РФ", потому что им запрещен был въезд на территорию РФ на ближайшие пять лет — эти люди уже нарушали миграционное законодательство.
Все восемь человек будут оштрафованы также в административном порядке.

Силовики уже установили, что мигранты заплатили за переход от $300 до 1500, конечными пунктами у них были Москва и Санкт-Петербург.

Сейчас устанавливаются личности организаторов, которые помогли им доехать до Самары и собирались предоставить поддельные документы.

Шестерых фигурантов уголовного дела 1 февраля решением Самарского районного суда арестовали на два месяца — до 30 марта включительно.

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Последние комментарии

Валентин Иванов 01 февраля 2017 23:30 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав

Валентин Иванов 01 февраля 2017 12:12 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

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