В Сызрани открыто отделение офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского

В среду, 1 февраля, на базе Сызранской ЦГБ открылось отделение Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т. И. Ерошевского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С открытием отделения жители Сызрани и ближайших районов, не выезжая в областной центр, смогут получить квалифицированную медицинскую помощь. Спектр услуг в сызранском отделении будет аналогичен самарскому.

Оборудование, стоимость которого превышает 30 млн рублей, позволит проводить лазерные операции по лечению катаракты, глаукомы и коагуляцию сетчатки глаза пациентам с сахарным диабетом.

Кабинеты отделения расположены на первом этаже административного корпуса Сызранской ЦГБ. При поддержке администрации города и промышленных предприятий перед открытием кабинетов здесь был проведен капитальный ремонт.

В день открытия врачи-офтальмологи приняли более 15 человек. В течение двух недель решится вопрос с режимом работы врачей-офтальмологов и их количеством.