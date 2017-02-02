В Сызрани открыто отделение офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского

В среду, 1 февраля, на базе Сызранской ЦГБ открылось отделение Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т. И. Ерошевского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С открытием отделения жители Сызрани и ближайших районов, не выезжая в областной центр, смогут получить квалифицированную медицинскую помощь. Спектр услуг в сызранском отделении будет аналогичен самарскому.
Оборудование, стоимость которого превышает 30 млн рублей, позволит проводить лазерные операции по лечению катаракты, глаукомы и коагуляцию сетчатки глаза пациентам с сахарным диабетом.
Кабинеты отделения расположены на первом этаже административного корпуса Сызранской ЦГБ. При поддержке администрации города и промышленных предприятий перед открытием кабинетов здесь был проведен капитальный ремонт.
В день открытия врачи-офтальмологи приняли более 15 человек. В течение двух недель решится вопрос с режимом работы врачей-офтальмологов и их количеством.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.