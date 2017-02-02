В Елховском районе поступили документы от первого кандидата на пост главы

Первым документы на пост главы Елховского района подал начальник команды ведомственной охраны филиала ФГУП "Связь - безопасность" управления ведомственной охраны по Самарской области" Нурислям Камалиев.
Пост главы района стал вакантным после того, как в конце декабря прежний руководитель муниципалитета Вячеслав Дементьев подал заявление об увольнении.
Конкурс на замещение вакантной должности был объявлен 25 января. Документы от кандидатов принимаются до 18 февраля.
Последние комментарии
Своего, местного надо! Чтоб район знал и жители ему доверяли!
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание