В Елховском районе поступили документы от первого кандидата на пост главы

Первым документы на пост главы Елховского района подал начальник команды ведомственной охраны филиала ФГУП "Связь - безопасность" управления ведомственной охраны по Самарской области" Нурислям Камалиев.

Пост главы района стал вакантным после того, как в конце декабря прежний руководитель муниципалитета Вячеслав Дементьев подал заявление об увольнении.

Конкурс на замещение вакантной должности был объявлен 25 января. Документы от кандидатов принимаются до 18 февраля.