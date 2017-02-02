16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары продолжает оптимизацию расходов на содержание органов МСУ В Тольятти предусмотрели средства на строительство сквера и выставочного зала В Елховском районе поступили документы от первого кандидата на пост главы В Волжском районе подал документы первый кандидат на пост главы Муниципалитеты области упустили субсидии на 205 млн рублей

Муниципалитеты Власть и политика

В Елховском районе поступили документы от первого кандидата на пост главы

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 112
Версия для печати

Первым документы на пост главы Елховского района подал начальник команды ведомственной охраны филиала ФГУП "Связь - безопасность" управления ведомственной охраны по Самарской области" Нурислям Камалиев.

Пост главы района стал вакантным после того, как в конце декабря прежний руководитель муниципалитета Вячеслав Дементьев подал заявление об увольнении.

Конкурс на замещение вакантной должности был объявлен 25 января. Документы от кандидатов принимаются до 18 февраля.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Паналин 01 февраля 2017 19:49 В Волжском районе объявлен конкурс на пост главы

Своего, местного надо! Чтоб район знал и жители ему доверяли!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 11:02 Изменено зонирование кладбища "Сорокины Хутора" и поселка Малый Сорокин Хутор

Строительство упорно шагает к берегу Волги.

Катя Филимонова 14 ноября 2016 18:58 В гимназии №11 с родителей взимают условно добровольные пожертвования

Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.

luba kolobok 26 октября 2016 01:17 В п. Козелки после модернизации заработал асфальтобетонный завод

А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.

Леонид Гришин 08 сентября 2016 17:41 В День города в Самаре выступят Лев Лещенко, Полина Гагарина и группа "Любэ"

А про транспорт молчание

Фото на сайте

Сергей Марков стал главой Новокуйбышевска

Сергей Марков стал главой Новокуйбышевска

"Электрощит" сдал в эксплуатацию ФСК "Победа" в селе Кошки

"Электрощит" сдал в эксплуатацию ФСК "Победа" в селе Кошки

В п. Козелки после модернизации заработал асфальтобетонный завод

В п. Козелки после модернизации заработал асфальтобетонный завод

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5