Верховный Суд отказал беглому самарскому предпринимателю в рассмотрении жалобы

31 января Верховный Суд РФ отказал саратовскому ООО "АССА" в передаче жалобы для рассмотрения судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ.

"АССА" в 2014 г. обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к пестравскому ООО "Нива" об взыскании 24,9 млн руб. долга по кредиту, 25,4 млн руб. процентов за пользование займом и 4 млн руб. неустойки. В удовлетворении требований истцу отказали.

Согласно исковому заявлению, в 2009 г. "Нива" купила у ООО "Резерв Плюс" пестициды почти на 25 млн руб., однако в установленный договором срок с поставщиком не рассчиталось. По соглашению сторон эту сумму оформили как заем со сроком выплаты в два года. Затем якобы кредитор уступил право требования "АССА".

Ответчик выдвинутые требования отверг, как сфальсифицированные. Проведенные судом экспертизы установили подделку подписей руководителей, совершивших якобы эти сделки. Также полиция установила факт хищения из конторы "Нивы" чистых листов с подписью директора, на которых впоследствии, как установили экспертизы, были распечатаны тексты некоторых предъявленных в арбитраж документов.

В 2014 г. в Октябрьском райотделе полиции было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".

Следствие пришло к выводу, что "Резерв Плюс" в лице директора Е. Боровской и "АССА" в лице директора Д. Макарова, используя поддельные договоры поставки средств защиты растений между "Резерв Плюс" и "Нивой", которыми установило фиктивное обязательство "Нивы" на поставку средств защиты растений, пытается незаконно получить права истребовать от "Нивы" 54,4 млн рублей.

В результате этого "Ниве" мог быть причинен ущерб в особо крупном размере.

Подозреваемый — директор "АССА" Дмитрий Макаров был объявлен в розыск. Как сообщили в главном следственном управлении, дело приостановлено из-за того, что Макарова до сих пор не удается задержать.

Кстати, кроме руководства "АССА", которое занимается якобы торговлей машинами и оборудованием, Макаров управляет самарским ООО "Акрополь", основной вид деятельности которого — организация похорон.