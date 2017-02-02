В Нефтегорский суд поступило дело против двух экс-полицейских

В Нефтегорский районный суд 31 января поступило уголовное дело 40-летнего Олега Иванова и 33-летнего Александра Линькова, обвиняемых в покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий.

По версии предварительного следствия, в ноябре 2015 г. обвиняемые, будучи сотрудниками уголовного розыска местного райотдела полиции, предложили 22-летнему жителю райцентра Алексеевка прекратить в отношении него уголовное дело, возбужденное по факту кражи бензинового генератора. До этого правоохранители избивали подозреваемого за то, что тот отказался дать признательные показания.

Вскоре обоих задержали с поличным после получения 50 тыс. рублей.

Бывшие стражи порядка не признают выдвинутые против них обвинения.

Их дело будет рассматривать федеральный судья Владислав Лопутнев.