В Нефтегорский суд поступило дело против двух экс-полицейских

В Нефтегорский районный суд 31 января поступило уголовное дело 40-летнего Олега Иванова и 33-летнего Александра Линькова, обвиняемых в покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий.
По версии предварительного следствия, в ноябре 2015 г. обвиняемые, будучи сотрудниками уголовного розыска местного райотдела полиции, предложили 22-летнему жителю райцентра Алексеевка прекратить в отношении него уголовное дело, возбужденное по факту кражи бензинового генератора. До этого правоохранители избивали подозреваемого за то, что тот отказался дать признательные показания.
Вскоре обоих задержали с поличным после получения 50 тыс. рублей.
Бывшие стражи порядка не признают выдвинутые против них обвинения.
Их дело будет рассматривать федеральный судья Владислав Лопутнев.
Последние комментарии
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.