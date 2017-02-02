В 2016 году льготами по имущественным налогам воспользовались 826 тыс. жителей области

Правом на налоговую льготу в 2016 г. воспользовались 826 тыс. жителей Самарской области, сообщил сайт УФНС России по региону.

В числе льготников по налогу на имущество физических лиц - 574 тыс. человек, по земельному налогу - 98 тыс., по транспортному налогу - 154 тыс. владельцев транспортных средств.

Начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФСН России по Самарской области Елена Данилкина подчеркивает, что льготы носят заявительный характер и о своем праве нужно сообщить в налоговую инспекцию.

"Если право на налоговую льготу у налогоплательщика возникло впервые в отношении недвижимого имущества и транспортных средств или ранее о своем праве он не заявлял и льготой не пользовался, то заявить о своем праве предстоит в любой налоговый орган до 1 апреля, что позволит сформировать налоговые уведомления за 2016 год с учетом предоставленных льгот", - отмечает она.