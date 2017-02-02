Новокубышевец, собиравший коноплю, получил условный срок

В Новокуйбышевске суд вынес приговор Андрею Марченко, которого обвиняли в приобретении и хранении наркотиков в значительном размере без цели сбыта, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, Марченко в октябре 2016 г. на заброшенной даче в пос. Южный сорвал коноплю и хранил ее при себе, но его задержали полицейские. Масса наркотического вещества в высушенном состоянии составила 56 граммов.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

Суд назначил ему восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком восемь месяцев. Приговор вступил в силу.