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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

"Авиакор" принял первый в 2017 году Ту-154 на капремонт

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский авиационный завод "Авиакор" принял первый в 2017 г. самолет Ту-154 для проведения капитального ремонта, сообщила пресс-служба предприятия 2 февраля.

Заказчиком работ выступает Министерство обороны РФ.

Очередной самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны, прибыл на аэродром "Безымянка" завода "Авиакор" для прохождения процедуры капитального ремонта. Это первый в текущем году лайнер данного типа, который будет ремонтироваться в Самаре.

В целом, план загрузки "Авиакора" по капитальным ремонтам Ту-154 на 2017 г. предусматривает обслуживание четырех самолетов, на каждом из которых будет доработан в соответствии с новейшими стандартами пилотажно-навигационный комплекс.

Для сравнения: в 2016 г. "Авиакор" в рамках контрактов с военными ведомствами выполнил капитальный ремонт двух Ту-154 и сдал новый Ан-140.

В 2017 г. "Авиакор" также продолжит сотрудничество с Министерством обороны РФ по проекту модернизации самолетов Ту-95МС, стартовавшему в 2015 году.

Динамично развивающийся проект в настоящее время занимает 30% общего портфеля заказов предприятия. Очередной Ту-95МС прибыл на завод в конце января.

"В 2017 году мы продолжим выполнение капитальных ремонтов Ту-154 по линии Министерства обороны РФ в рамках ранее утвержденной программы, при этом будем максимально наращивать объемы работ по Ту-95МС. Мы рассчитываем, что к 2018 году проект модернизации Ту-95МС позволит "Авиакору" полностью компенсировать потерю загрузки, вызванную остановкой производства Ан-140", - отметил гендиректор "Авиакора" Алексей Гусев.

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