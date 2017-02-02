В Самаре возбуждено уголовное дело за направление жильцам двойных квитанций на оплату услуг ЖКХ

Прокуратура Самары провела проверку по обращению жильцов одного из многоквартирных домов о нарушении жилищного законодательства, сообщили 2 февраля в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Прокурорской проверкой установлено, что в мае 2016 г. общее собрание собственников помещений одного из домов в Самаре приняло решение о расторжении договора управления с ООО "Управляющая жилищно-коммунальная компания". На основании этого решения председатель совета дома с июня 2016 г. заключил договор с ООО "УК Ассоциация", о чем в установленном порядке уведомил прежнюю УК.

"Несмотря на это, "Управляющая жилищно-коммунальная компания", утратившая право управления домом, продолжала незаконно направлять жильцам квитанции на оплату коммунальных услуг, — сообщают в Генеральной прокуратуре РФ. — Так, в декабре пяти собственникам неправомерно выставлены счета на общую сумму свыше 90 тыс. рублей".

Прокуратура направила материалы в следственные органы. В результате их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество".

"В рамках расследования уголовного дела будет установлена полная сумма средств, которую управляющая компания намеревалась похитить у жильцов дома, в котором проживает около 90 жильцов", — подчеркнули в Генеральной прокуратуре РФ.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Самары.