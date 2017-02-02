В Самаре возбуждено уголовное дело за направление жильцам двойных квитанций на оплату услуг ЖКХ

Прокуратура Самары провела проверку по обращению жильцов одного из многоквартирных домов о нарушении жилищного законодательства, сообщили 2 февраля в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
Прокурорской проверкой установлено, что в мае 2016 г. общее собрание собственников помещений одного из домов в Самаре приняло решение о расторжении договора управления с ООО "Управляющая жилищно-коммунальная компания". На основании этого решения председатель совета дома с июня 2016 г. заключил договор с ООО "УК Ассоциация", о чем в установленном порядке уведомил прежнюю УК.
"Несмотря на это, "Управляющая жилищно-коммунальная компания", утратившая право управления домом, продолжала незаконно направлять жильцам квитанции на оплату коммунальных услуг, — сообщают в Генеральной прокуратуре РФ. — Так, в декабре пяти собственникам неправомерно выставлены счета на общую сумму свыше 90 тыс. рублей".
Прокуратура направила материалы в следственные органы. В результате их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество".
"В рамках расследования уголовного дела будет установлена полная сумма средств, которую управляющая компания намеревалась похитить у жильцов дома, в котором проживает около 90 жильцов", — подчеркнули в Генеральной прокуратуре РФ.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Самары.
Последние комментарии
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.