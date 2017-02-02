В области реализуются меры по предупреждению заноса африканской чумы свиней

В Самарской области реализуется комплексный план по предотвращению попадания на территорию региона вируса африканской чумы свиней.

Об этом рассказал и.о.министра сельского хозяйства Самарской области Роман Некрасов на видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов под председательством первого вице-губернатора — председателя регравительства Александра Нефедова.

"В регионе реализуется комплексный план мероприятий по предупреждению заноса АЧС. В районах, граничащих с областями, где зарегистрирована болезнь, проводится биркование поголовья свиней, выставлены ветеринарные посты и посты органов ГИБДД на трассе Самара-Саратов, проводится досмотр транспорта, особое внимание уделяется прекращению торговли продуктами забоя свиней и реализации живых поросят, которые не имеют необходимых ветеринарных документов", — рассказал Роман Некрасов.

Он обратил внимание руководителей соответствующих муниципалитетов на необходимость осуществления биркования свиней, находящихся в хозяйствах населения.

В 2016 г. на территории РФ было зафиксировано 300 случаев африканской чумы свиней, которая нанесла сельхозпроизводителям ущерб в 1,2 млрд рублей.