В области реализуются меры по предупреждению заноса африканской чумы свиней

В Самарской области реализуется комплексный план по предотвращению попадания на территорию региона вируса африканской чумы свиней.
Об этом рассказал и.о.министра сельского хозяйства Самарской области Роман Некрасов на видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов под председательством первого вице-губернатора — председателя регравительства Александра Нефедова.
"В регионе реализуется комплексный план мероприятий по предупреждению заноса АЧС. В районах, граничащих с областями, где зарегистрирована болезнь, проводится биркование поголовья свиней, выставлены ветеринарные посты и посты органов ГИБДД на трассе Самара-Саратов, проводится досмотр транспорта, особое внимание уделяется прекращению торговли продуктами забоя свиней и реализации живых поросят, которые не имеют необходимых ветеринарных документов", — рассказал Роман Некрасов.
Он обратил внимание руководителей соответствующих муниципалитетов на необходимость осуществления биркования свиней, находящихся в хозяйствах населения.
В 2016 г. на территории РФ было зафиксировано 300 случаев африканской чумы свиней, которая нанесла сельхозпроизводителям ущерб в 1,2 млрд рублей.
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