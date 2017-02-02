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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Сотрудники ПСС эвакуировали замерзавшего на волжском льду у Октябрьска мужчину

ОКТЯБРЬСК. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 февраля, сотрудники Поисково-спасательного отряда Октябрьска эвакуировали 55-летнего мужчины со льда реки Волга, сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, вечером около острова Большое Толовое очевидец с береговой линии заметил человека, лежащего на льду без движения на протяжении 15 минут.

В 17:35 к месту происшествия на аварийно-спасательном автомобиле была направлена дежурная смена спасателей из трех человек. Мужчину, занесенного снегом, в неадекватном состоянии обнаружили на льду. В результате воздействия низких температур у него наблюдалось обморожение конечностей.
Сотрудники ПСС привели пострадавшего в чувство, накрыли изотермическим покрывалом и на носилках доставили до береговой линии.

В 18:55 спасательная операция была успешно завершена, мужчину передали врачам скорой медицинской помощи.

"Благодаря своевременному обращению очевидца к спасателям удалось спасти человеческую жизнь, — отмечают в ПСС по Самарской области. — Сильная метель и темное время суток могли значительно осложнить проведение поисково-спасательных работ на акватории реки Волга".

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

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Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.

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