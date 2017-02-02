Сотрудники ПСС эвакуировали замерзавшего на волжском льду у Октябрьска мужчину

В четверг, 2 февраля, сотрудники Поисково-спасательного отряда Октябрьска эвакуировали 55-летнего мужчины со льда реки Волга, сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, вечером около острова Большое Толовое очевидец с береговой линии заметил человека, лежащего на льду без движения на протяжении 15 минут.

В 17:35 к месту происшествия на аварийно-спасательном автомобиле была направлена дежурная смена спасателей из трех человек. Мужчину, занесенного снегом, в неадекватном состоянии обнаружили на льду. В результате воздействия низких температур у него наблюдалось обморожение конечностей.

Сотрудники ПСС привели пострадавшего в чувство, накрыли изотермическим покрывалом и на носилках доставили до береговой линии.

В 18:55 спасательная операция была успешно завершена, мужчину передали врачам скорой медицинской помощи.

"Благодаря своевременному обращению очевидца к спасателям удалось спасти человеческую жизнь, — отмечают в ПСС по Самарской области. — Сильная метель и темное время суток могли значительно осложнить проведение поисково-спасательных работ на акватории реки Волга".