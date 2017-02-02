Сотрудники ПСС эвакуировали замерзавшего на волжском льду у Октябрьска мужчину

В четверг, 2 февраля, сотрудники Поисково-спасательного отряда Октябрьска эвакуировали 55-летнего мужчины со льда реки Волга, сообщили в ПСС по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, вечером около острова Большое Толовое очевидец с береговой линии заметил человека, лежащего на льду без движения на протяжении 15 минут.
В 17:35 к месту происшествия на аварийно-спасательном автомобиле была направлена дежурная смена спасателей из трех человек. Мужчину, занесенного снегом, в неадекватном состоянии обнаружили на льду. В результате воздействия низких температур у него наблюдалось обморожение конечностей.
Сотрудники ПСС привели пострадавшего в чувство, накрыли изотермическим покрывалом и на носилках доставили до береговой линии.
В 18:55 спасательная операция была успешно завершена, мужчину передали врачам скорой медицинской помощи.
"Благодаря своевременному обращению очевидца к спасателям удалось спасти человеческую жизнь, — отмечают в ПСС по Самарской области. — Сильная метель и темное время суток могли значительно осложнить проведение поисково-спасательных работ на акватории реки Волга".
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.