Юные самарские художники нарисуют джаз в технике эбру

Во вторник, 7 февраля, в 14:00 в актовом зале ДК "Современник" в рамках Международного фестиваля "Джаз-весна в Самаре — 2017" состоится "Джаз & эбру" — "Рисуем джаз!" с ансамблем народных инструментов "Волга-folk-band".

Джаз — это стихия свободы, а свобода не подчиняется никому. Но джаз можно сыграть, спеть и даже увидеть и нарисовать.

Вместе с музыкантами ансамбля народных инструментов "Волга-folk-band" в джазовой манере будут импровизировать юные художники студии детского творчества "Фантазия". Свои эмоции, энергетику от джаза они передадут, используя технику "эбру".

"Эбру" — это рисование на воде, рисование жидкостями. Нанесение одной жидкости на поверхность другой создает эффект, который дает неповторимые узоры. Их можно перенести на поверхность бумаги, дерева или ткани. "Эбру" — одна из самых волшебных техник изобразительного искусства.

Юные художники воплотят свои идеи в большой коллективной и индивидуальных работах. С 1 по 3 марта выполненные ребятами работы будут проданы на аукционе Самарской филармонии в рамках "Джаз-весны". Вырученные от продажи средства пойдут на приобретение билетов на детские филармонические концерты детям — воспитанникам детских домов и социальных приютов.

В проекте участвуют: руководитель ансамбля "Волга-folk-band" Дмитрий Буцыков, Дмитрий Косяков, Татьяна Полумордвинова, Ирина Исаева, Ринат Хабибуллин, Дмитрий Власенко и ученики студии детского творчества "Фантазия".