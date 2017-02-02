Юные самарские художники нарисуют джаз в технике эбру

Во вторник, 7 февраля, в 14:00 в актовом зале ДК "Современник" в рамках Международного фестиваля "Джаз-весна в Самаре — 2017" состоится "Джаз & эбру" — "Рисуем джаз!" с ансамблем народных инструментов "Волга-folk-band".
Джаз — это стихия свободы, а свобода не подчиняется никому. Но джаз можно сыграть, спеть и даже увидеть и нарисовать.
Вместе с музыкантами ансамбля народных инструментов "Волга-folk-band" в джазовой манере будут импровизировать юные художники студии детского творчества "Фантазия". Свои эмоции, энергетику от джаза они передадут, используя технику "эбру".
"Эбру" — это рисование на воде, рисование жидкостями. Нанесение одной жидкости на поверхность другой создает эффект, который дает неповторимые узоры. Их можно перенести на поверхность бумаги, дерева или ткани. "Эбру" — одна из самых волшебных техник изобразительного искусства.
Юные художники воплотят свои идеи в большой коллективной и индивидуальных работах. С 1 по 3 марта выполненные ребятами работы будут проданы на аукционе Самарской филармонии в рамках "Джаз-весны". Вырученные от продажи средства пойдут на приобретение билетов на детские филармонические концерты детям — воспитанникам детских домов и социальных приютов.
В проекте участвуют: руководитель ансамбля "Волга-folk-band" Дмитрий Буцыков, Дмитрий Косяков, Татьяна Полумордвинова, Ирина Исаева, Ринат Хабибуллин, Дмитрий Власенко и ученики студии детского творчества "Фантазия".
Последние комментарии
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!
Не дали тебе интервью, вот ты и бесишься. Можешь не опубликовывать Фу
до чего же желчная статья! бессмысленно упрекать группу в том,что у них одна программа на все города,концепция продумывается заранее, до мелочей -это как в театре ,у актеров есть сценарий и они не уклоняются от него ни на шаг! А на счет "отфутболивания"прессы ,скажу в защиту группы-ребята не роботы и им тоже хочется отдохнуть лишние 10 минут . всем мир!