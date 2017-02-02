В музее им. Алабина Валентинов день объединят с Днем дарения книг

С 1 по 14 февраля в музее им. Алабина будет проходить серия мастер-классов "Валентин и валентинки".

В преддверии самого романтичного праздника в году сотрудники музея подготовили увлекательные занятия для детей. Посетители узнают о том, как нашли своих супругов такие выдающиеся жители самарского края, как Петр Алабин, Константин Головкин, Александра Курлина и Григорий Орлов.

Сотрудники музея расскажут о славянских покровителях семьи и брака — Петре и Февронии Муромских и о символах любви и верности. В экспозиции будут представлены старинные открытки и альбом уездной барышни со стихами и пожеланиями от ее друзей.

Участники мероприятия могут посетить мастер-класс и изготовить открытку-валентинку на память. Нежная и романтическая фотозона в холле музея поможет создать радостное настроение.

14 февраля музей подготовил особенный подарок для посетителей, объединив два праздника — день всех влюбленных и международный день дарения книг. Каждый участник мастер-класса получит в подарок небольшую книгу и валентинку с пожеланием. В холле музея будет открыта книжная полка для обмена литературой, где любой желающий сможет оставить свою книгу или взять понравившуюся.

Стоимость экскурсии — 80/40 руб., мастер-класса — 100 рублей.