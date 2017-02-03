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Молодежная политика Общество

Самарских школьников ждет "Патриотический десант"

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 4 февраля, в 11.00 в самарской школе № 45 стартует вторая акция "Патриотического десанта". Школьникам расскажут о неизвестных моментах истории Самары в период первой мировой войны и об истории создания в городе велосипедно-санитарного отряда.

Проект "Патриотический десант" — это возможность в игровой форме больше узнать об истории родного города. В прошлом году он получил грантовую поддержку на молодежном форуме ПФО "iВолга-2016". После этого автор проекта студентка Самарского университета Елена Недялкова, при поддержке Самарского дома молодежи и команды добровольцев, начала организацию историко-патриотических акций для самарских школьников.

Вторая акция проекта, которая пройдет в 10 самарских школах, посвящена теме первой мировой войны. Каждое занятие будет состоять из трех блоков: теоретического, практического и игрового, в котором примут участие около 1 тыс. школьников.

Впервые проект был реализован в ноябре прошлого года, когда волонтеры во главе с автором рассказывали школьникам о русско-болгарской дружбе. Третья акция пройдет весной этого года и будет посвящена Великой Отечественной войне и роли города Куйбышева в военный период.

Особенность проекта в том, что помимо рассказа о значимых для Самары моментах истории, он включает коммуникативные и интерактивные части — игровые "исторические пресс-конференции", флешмобы и квесты. Подтверждением успешной работы "Патриотического десанта" стала январская победа проекта на региональном этапе Национальной премии "Серебряный лучник" в номинации "Лучший студенческий проект".

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