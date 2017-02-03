Самарских школьников ждет "Патриотический десант"

В субботу, 4 февраля, в 11.00 в самарской школе № 45 стартует вторая акция "Патриотического десанта". Школьникам расскажут о неизвестных моментах истории Самары в период первой мировой войны и об истории создания в городе велосипедно-санитарного отряда.
Проект "Патриотический десант" — это возможность в игровой форме больше узнать об истории родного города. В прошлом году он получил грантовую поддержку на молодежном форуме ПФО "iВолга-2016". После этого автор проекта студентка Самарского университета Елена Недялкова, при поддержке Самарского дома молодежи и команды добровольцев, начала организацию историко-патриотических акций для самарских школьников.
Вторая акция проекта, которая пройдет в 10 самарских школах, посвящена теме первой мировой войны. Каждое занятие будет состоять из трех блоков: теоретического, практического и игрового, в котором примут участие около 1 тыс. школьников.
Впервые проект был реализован в ноябре прошлого года, когда волонтеры во главе с автором рассказывали школьникам о русско-болгарской дружбе. Третья акция пройдет весной этого года и будет посвящена Великой Отечественной войне и роли города Куйбышева в военный период.
Особенность проекта в том, что помимо рассказа о значимых для Самары моментах истории, он включает коммуникативные и интерактивные части — игровые "исторические пресс-конференции", флешмобы и квесты. Подтверждением успешной работы "Патриотического десанта" стала январская победа проекта на региональном этапе Национальной премии "Серебряный лучник" в номинации "Лучший студенческий проект".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.