Два брата из Самары организовали велопутешествие вокруг Шри-Ланки

Два брата из Самары отправились в велопутешествие по побережью острова Шри-Ланка, рассказал порталу один из путешественников Андрей в соцсети.

Мужчины прибыли на остров, купили там недорогие велосипеды и отправились вокруг страны, вдоль океана. Планируемый маршрут составляет 1,3 тыс. км, из которых в день самарцы рассчитывают проезжать по 50 километров. В целом по времени путешествие должно занять месяц.

"Поскольку мы никогда не занимались велоспортом и никогда не проезжали больше 20-30 км за день, это будет интересное испытание для нас и пары дешевеньких велосипедов. Уже третий день путешествия, и за последний день пройдено 70 км", — поделился собеседник портала накануне.