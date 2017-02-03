В Самаре при сносе дореволюционного дома обнаружили документы о раскопках Барбашинского могильника 1918 года

Документы, найденные при сносе дома в историческом центре Самары, пролили свет на археологические исследования Барбашинского могильника (современный район 9-й просеки), прерванные гражданской войной.

Подробности того, как уникальный документ был буквально спасен из печи корреспонденту Волга Ньюс рассказал ученый секретарь самарского краеведческого музея им. П.В. Алабина Дмитрий Сташенков.

Спасенная папка

История обретения уникального документа началась в 2005 г., когда во время сноса деревянного дома на углу ул. Садовой и ул. Ульяновской, нашли кипу макулатуры. Бумагами из этой кучи рабочие начали топить печь. Уничтожение бумаг продолжалось до тех пор, пока их случайно не увидел энтузиаст. Самарец понял, что некоторые из документов имеют ценность, в частности, папка с бумагами, озаглавленная "Дело об археологических раскопках". Он хранил эту папку 10 лет, а в 2015 г. передал ее музею им. Алабина.

Бумаги оказались черновиком археологического отчета по раскопкам на Барбашинском могильнике в 1918 г. и письмом с рассказом о раскопках в газету "Волжская новь", подготовленным заведующим городским музеем Федором Яковлевым. Также среди карточек с описанием находок есть чертеж раскопок могильника с указанием шурфов, выполненный Константином Головкиным незадолго до его отъезда из Самары с белочехами.

Главная ценность этого документа, как отмечает Сташенков, в том что он позволяет привязать предметы, найденные на Барбашинском могильнике в начале прошлого века, к конкретным погребениям. Дело в том, что музею эти находки были переданы без такого описания.

Благодаря спасенным документам, часть предметов можно распределить по погребениям, что необходимо для полноценного научного исследования.

Найденные документы также помогли в написании книги по исследованиям древнейшей истории Самары, проходившим в начале XX века, которая сейчас готовится к изданию.