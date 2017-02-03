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"Ростелеком" стал партнером федеральной акции "Классного журнала" "Мой вопрос Президенту!"

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" во второй раз стал главным информационным партнером федеральной акции "Мой вопрос Президенту!", которую проводит детское еженедельное издание "Классный журнал".

В этом году акция стартовала в 4-м номере "Классного журнала". Первые вопросы уже начали поступать в редакцию. Организаторы акции рассчитывают на активное подключение к ней всех регионов. Редакция журнала ждет интересных, ярких вопросов на волнующие детей темы. Акция даст представление о том, чем живут российские дети.

Официальная страница проекта: http://www.classmag.ru/voprosprezidentu. Свои вопросы может задать любой ребенок от 6 до 14 лет, проживающий на территории РФ. Для этого необходимо заполнить анкету в сопровождении официального представителя на официальной странице проекта. Самые интересные вопросы редакция отправит в Администрацию Президента.

В прошлом году в редакцию поступило более 11 000 индивидуальных и коллективных писем от детей. Самыми активными регионами себя показали Северо-Западный федеральный округ, Москва и Московская область, Саратовская область, Пермский край, Дагестан, Иркутская область, Свердловская область и Республика Крым.

Итогом первой акции стали ответы Владимира Владимировича на 5 вопросов от маленьких читателей во время "Прямой линии" 14 апреля 2016 года.

Все пять вопросов и пять ответов были яркими и запоминающимися. Вопросы от Анжелы (11 лет, пос. Бурёнка, Чайковский район, Пермский край) про золотую рыбку и от Анастасии (9 лет, г. Санкт-Петербург) про нелюбимую кашу стали популярны в сети. 8-летний вундеркинд из Ярославской области Илья Раевский после своего вопроса смог отправиться в "Артек", побывать в Сколково, принять участие в научных конференциях и различных ТВ-проектах. А после ответа Владимира Владимировича на вопрос Елизаветы (9 лет, д. Верхняя Иреть, Черемховский район, Иркутская область) о выборе между ЕГЭ и устным экзаменом в прессе появилась информация о возможных изменениях в этой сфере.

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Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Данила Телегин 14 ноября 2016 12:09 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?

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