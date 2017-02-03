Защитник ХК "Лада" Глеб Корягин приглашен в олимпийскую сборную России

Защитник ХК "Лада" Глеб Корягин приглашен в расположение олимпийской сборной России, сообщает пресс-служба автозаводцев.

С 5 по 7 февраля в УТЦ "Новогорск" пройдет тренировочный сбор, по результатам которого определится состав команды для участия в "Кубке Словакии" (г. Нитра с 8 по 12 февраля).

В нынешнем сезоне Корягин в 41 матче чемпионата КХЛ набрал 4(0+4) очка, 20 минут штрафа при показателе полезности "+2".