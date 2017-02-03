16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Защитник ХК "Лада" Глеб Корягин приглашен в олимпийскую сборную России Артис Аболс продолжит тренировать "Ладу" ХК "Лада" разгромил "Ак Барс" — 4:0 "Ладья" всухую проиграла "Омским Ястребам" - 0:3 ХК ЦСК ВВС во втором матче победил "Челны" - 3:1

Хоккей Спорт

Защитник ХК "Лада" Глеб Корягин приглашен в олимпийскую сборную России

ТОЛЬЯТТИ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати

Защитник ХК "Лада" Глеб Корягин приглашен в расположение олимпийской сборной России, сообщает пресс-служба автозаводцев.

С 5 по 7 февраля в УТЦ "Новогорск" пройдет тренировочный сбор, по результатам которого определится состав команды для участия в "Кубке Словакии" (г. Нитра с 8 по 12 февраля).

В нынешнем сезоне Корягин в 41 матче чемпионата КХЛ набрал 4(0+4) очка, 20 минут штрафа при показателе полезности "+2".

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ignat Vdulin 10 августа 2015 01:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 17:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 23:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 09:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Саша 29 апреля 2014 12:16 Домашние матчи ХК ЦСК ВВС самарцы теперь будут смотреть по видеотрансляциям

Да, в продаже будут абонементы

Фото на сайте

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" по буллитам проиграл новокузнецкому "Металлургу" - 1:2

ХК "Лада" по буллитам проиграл новокузнецкому "Металлургу" - 1:2

ХК ЦСК ВВС одержал победу над "Тамбовом" - 2:1

ХК ЦСК ВВС одержал победу над "Тамбовом" - 2:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5