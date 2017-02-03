В центре Самары ребенок попал под колеса внедорожника под управлением автоледи

В четверг, 2 февраля, в Самаре участницей ДТП стала 38-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota RAV4, которая примерно в 18:40 ехала по ул. Мичурина со стороны ул. Осипенко в направлении Московского шоссе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, в пути напротив дома №19в по ул. Мичурина автоледи сбила восьмилетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть в не установленном для перехода месте.

После ДТП мальчик был доставлен на "скорой" в лечебное учреждение с гематомой лобной области, подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В ОГИБДД Самары также сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и напоминают родителям о необходимости чаще повторять детям о соблюдении элементарных правил перехода проезжей части.