В центре Самары ребенок попал под колеса внедорожника под управлением автоледи

В четверг, 2 февраля, в Самаре участницей ДТП стала 38-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota RAV4, которая примерно в 18:40 ехала по ул. Мичурина со стороны ул. Осипенко в направлении Московского шоссе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, в пути напротив дома №19в по ул. Мичурина автоледи сбила восьмилетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть в не установленном для перехода месте.
После ДТП мальчик был доставлен на "скорой" в лечебное учреждение с гематомой лобной области, подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
В ОГИБДД Самары также сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и напоминают родителям о необходимости чаще повторять детям о соблюдении элементарных правил перехода проезжей части.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...