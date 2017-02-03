В Самарской области в выходные сохранится холодная погода

По сведению Гидрометцентра России, первая декада февраля по температурному режиму ожидается на 2°C ниже средних многолетних значений.

В пятницу, 3 февраля, в Самарской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами небольшой снег.

Температура воздуха составит -9… -14 °C. Ветер северо-западный 8-13 м/с. На дорогах гололедица.

В субботу, 4 февраля, облачно с прояснениями без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -18 до -23 °C, местами до -28 °C. Днем -13… -18 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 5 февраля, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -18… -23 °C, местами до -28 °C. Днем небольшой, местами умеренный снег, слабая метель.

Температура воздуха составит -10… -15 °C. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. На дорогах гололедица.