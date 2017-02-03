В Самарской области в выходные сохранится холодная погода

По сведению Гидрометцентра России, первая декада февраля по температурному режиму ожидается на 2°C ниже средних многолетних значений.
В пятницу, 3 февраля, в Самарской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами небольшой снег.
Температура воздуха составит -9… -14 °C. Ветер северо-западный 8-13 м/с. На дорогах гололедица.
В субботу, 4 февраля, облачно с прояснениями без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -18 до -23 °C, местами до -28 °C. Днем -13… -18 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с. На дорогах гололедица.
В воскресенье, 5 февраля, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -18… -23 °C, местами до -28 °C. Днем небольшой, местами умеренный снег, слабая метель.
Температура воздуха составит -10… -15 °C. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. На дорогах гололедица.
Последние комментарии
По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.
У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?
А сколько всего было уничтожено при сносе исторической Самары! Потерян уникальный пласт культурного наследия. Печалька.
А почему Министерство обороны должно Вас обеспечивать жильем. Вы обеспечены и в силу ЖК РФ и проживаете там. А кто не имеет права проживать тот должен быть выселен. Халяву все хотят получать.
Молодцы! Интересный объект для мировой науки!Главное спасли от разрушения.