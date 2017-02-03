16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Роскосмос создал программу для усовершенствования сборки самарских "Союзов" Третью ступень "Союза-У" с новым двигателем вернут на Байконур в феврале Самарский "Союз-СТ-Б" со спутником Hispasat AG-1 успешно стартовал с космодрома Куру В связи с аварией самарского "Союза-У" и корабля "Прогресс" на предприятиях-изготовителях могут пройти отставки В 2017 г. с космодрома Куру намечено два запуска самарских "Союзов-СТ"

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Роскосмос создал программу для усовершенствования сборки самарских "Союзов"

МОСКВА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 99
Версия для печати

Роскосмос разработал специальную программу для повышения качества сборки самарских ракет-носителей "Союз" после аварии "Прогресса", пишут РИА Новости со ссылкой на главу корпорации Игоря Комарова.

Фото: Андрей Савельев

"С учетом тех проверок, которые были сделаны, и вероятностных причин аварии мы отработали все возможные варианты и приняли дополнительные меры. Это касается и сварных швов, и пирозамков, и насосоокислителей, и сборки всех агрегатов двигателя. То есть была сделана специальная программа, которая одновременно с нашими коллегами отработана, и мы поняли, что она необходима", — сказал Комаров.

Напомним, космический грузовик "Прогресс МС-04" потерпел аварию вечером 1 декабря над безлюдной гористой местностью в Туве. Данные телеметрии подтверждают, что космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", однако пока эксперты не установили, почему он затем вышел из штатного режима полета и через некоторое время разрушился.

Как сообщал Роскосмос, авария могла произойти из-за вскрытия бака третьей ступени "Союз-У". После произошедшего госкорпорация решила отправить все блоки третьей ступени ракет-носителей "Союз" на завод-изготовитель для дополнительных проверок.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Павел Фирсов 03 ноября 2015 19:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Анатолий Илларионов 17 апреля 2015 16:44 Андрей Прокофьев: "АИСТ-2" не уступает мировым аналогам

Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.

Smart Solutions 16 января 2015 15:17 Георгий Ржевский: "Мы сделаем новый бренд для СГАУ"

Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.

Константин 06 декабря 2014 18:28 Георгий Ржевский: "Мы сделаем новый бренд для СГАУ"

Печаль в том что вместо того чтобы инвестировать в развитие авиастроения будет еще один распильный проект.

Thought Mind 30 ноября 2014 19:36 "Кузнецов" потеряет $500 млн из-за отказа американцев от НК-33

ПАО "Кузнецов" ежегодно теряет из-за менеджмента гораздо большие средства...НК-33 сделаны бог знает когда... и это не заслуга Якушина...

Фото на сайте

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

"Авиакор" переоборудовал стратегический ракетоносец ТУ-95 МС

"Авиакор" переоборудовал стратегический ракетоносец ТУ-95 МС

Самарская область может стать площадкой для проведения международного аэрокосмического форума в 2016 году

Самарская область может стать площадкой для проведения международного аэрокосмического форума в 2016 году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5