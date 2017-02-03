Роскосмос создал программу для усовершенствования сборки самарских "Союзов"

Роскосмос разработал специальную программу для повышения качества сборки самарских ракет-носителей "Союз" после аварии "Прогресса", пишут РИА Новости со ссылкой на главу корпорации Игоря Комарова.

"С учетом тех проверок, которые были сделаны, и вероятностных причин аварии мы отработали все возможные варианты и приняли дополнительные меры. Это касается и сварных швов, и пирозамков, и насосоокислителей, и сборки всех агрегатов двигателя. То есть была сделана специальная программа, которая одновременно с нашими коллегами отработана, и мы поняли, что она необходима", — сказал Комаров.

Напомним, космический грузовик "Прогресс МС-04" потерпел аварию вечером 1 декабря над безлюдной гористой местностью в Туве. Данные телеметрии подтверждают, что космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", однако пока эксперты не установили, почему он затем вышел из штатного режима полета и через некоторое время разрушился.

Как сообщал Роскосмос, авария могла произойти из-за вскрытия бака третьей ступени "Союз-У". После произошедшего госкорпорация решила отправить все блоки третьей ступени ракет-носителей "Союз" на завод-изготовитель для дополнительных проверок.