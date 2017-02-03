Роскосмос создал программу для усовершенствования сборки самарских "Союзов"

Роскосмос разработал специальную программу для повышения качества сборки самарских ракет-носителей "Союз" после аварии "Прогресса", пишут РИА Новости со ссылкой на главу корпорации Игоря Комарова.
"С учетом тех проверок, которые были сделаны, и вероятностных причин аварии мы отработали все возможные варианты и приняли дополнительные меры. Это касается и сварных швов, и пирозамков, и насосоокислителей, и сборки всех агрегатов двигателя. То есть была сделана специальная программа, которая одновременно с нашими коллегами отработана, и мы поняли, что она необходима", — сказал Комаров.
Напомним, космический грузовик "Прогресс МС-04" потерпел аварию вечером 1 декабря над безлюдной гористой местностью в Туве. Данные телеметрии подтверждают, что космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", однако пока эксперты не установили, почему он затем вышел из штатного режима полета и через некоторое время разрушился.
Как сообщал Роскосмос, авария могла произойти из-за вскрытия бака третьей ступени "Союз-У". После произошедшего госкорпорация решила отправить все блоки третьей ступени ракет-носителей "Союз" на завод-изготовитель для дополнительных проверок.
Последние комментарии
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.
Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
Печаль в том что вместо того чтобы инвестировать в развитие авиастроения будет еще один распильный проект.
ПАО "Кузнецов" ежегодно теряет из-за менеджмента гораздо большие средства...НК-33 сделаны бог знает когда... и это не заслуга Якушина...