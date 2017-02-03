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Происшествия

Звонок самарца об оружии поднял по тревоге оперативные службы города

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 февраля, в десятом часу утра в полицию позвонил житель одной из квартир на пр. Кирова в Самаре и сообщил, что у него находится оружие, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Такое заявление звонившего показалось странным, и полицейские выехали на место происшествия. Вскоре к дому съехались представители других оперативных служб.

Когда полицейские позвонили, мужчина не впустил их в свое жилище и разговаривал с ними через дверь, но в результате переговоров все же открыл дверь.

В ГУ МВД РФ по Самарской области сообщили, что при обследовании квартиры оружия и боеприпасов обнаружено не было. Также полицейские выяснили, что возмутитель спокойствия ни в каких оперативных базах не значится и ни в чем криминальном замечен не был.

В итоге мужчиной занялись сотрудники самарской "скорой", которые после оказания помощи доставили его в одно из лечебных учреждений.

Полицейские проводят по факту случившегося проверку.

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