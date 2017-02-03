Звонок самарца об оружии поднял по тревоге оперативные службы города

В четверг, 2 февраля, в десятом часу утра в полицию позвонил житель одной из квартир на пр. Кирова в Самаре и сообщил, что у него находится оружие, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Такое заявление звонившего показалось странным, и полицейские выехали на место происшествия. Вскоре к дому съехались представители других оперативных служб.
Когда полицейские позвонили, мужчина не впустил их в свое жилище и разговаривал с ними через дверь, но в результате переговоров все же открыл дверь.
В ГУ МВД РФ по Самарской области сообщили, что при обследовании квартиры оружия и боеприпасов обнаружено не было. Также полицейские выяснили, что возмутитель спокойствия ни в каких оперативных базах не значится и ни в чем криминальном замечен не был.
В итоге мужчиной занялись сотрудники самарской "скорой", которые после оказания помощи доставили его в одно из лечебных учреждений.
Полицейские проводят по факту случившегося проверку.
Последние комментарии
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!