Звонок самарца об оружии поднял по тревоге оперативные службы города

В четверг, 2 февраля, в десятом часу утра в полицию позвонил житель одной из квартир на пр. Кирова в Самаре и сообщил, что у него находится оружие, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Такое заявление звонившего показалось странным, и полицейские выехали на место происшествия. Вскоре к дому съехались представители других оперативных служб.

Когда полицейские позвонили, мужчина не впустил их в свое жилище и разговаривал с ними через дверь, но в результате переговоров все же открыл дверь.

В ГУ МВД РФ по Самарской области сообщили, что при обследовании квартиры оружия и боеприпасов обнаружено не было. Также полицейские выяснили, что возмутитель спокойствия ни в каких оперативных базах не значится и ни в чем криминальном замечен не был.

В итоге мужчиной занялись сотрудники самарской "скорой", которые после оказания помощи доставили его в одно из лечебных учреждений.

Полицейские проводят по факту случившегося проверку.