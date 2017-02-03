Банковские карты Промсвязьбанка упростят жизнь и помогут грамотно сэкономить

Пластиковые карты уже давно стали привычным и удобным инструментом расчетов для всех - их преимущества оценили и студенты, и пенсионеры. Однако современный "пластик" позволяет не просто получать зарплату, снимать деньги в банкоматах и расплачиваться в магазинах. Его дополнительные функции и возможности, которые сегодня предоставляет банковский "пластик", весьма обширны и разнообразны.

В отпуск за мили

Некоторые банковские карты специально разработаны с учетом потребностей часто путешествующих клиентов. Так, "пластик" "ПСБ Планета" позволяет накапливать бонусные баллы - мили - за покупки по карте. Держателю обычной карты за каждые потраченные 100 рублей начисляется 1,5 мили, карты "Премиум" - 2,5. При этом в первые 45 дней миль начисляется в три раза больше. Накопленные мили можно потратить на покупку не только авиабилетов, но и оплатить весь отдых или только проживание в отеле, аренду автомобиля и т.д. Кроме того, в качестве дополнительных бонусов обладатель карты получает бесплатное снятие наличных за рубежом, визовую поддержку и туристическую страховку на 50 тысяч евро. Еще больше дополнительных привилегий дает карта "Промсвязьбанк - S7 Priority". С этой картой бонусы копятся быстрее (до 1,25 миль за каждые 60 р., которые можно потратить на приобретение авиабилетов как S7 Airlines, так и ряда других авиакомпаний), а перед ее владельцем открывается весь спектр преимуществ премиальной карты: возможность повысить класс обслуживания при перелете, участие в программе "MasterCard Бесценные города" и многое другое.

Заработай на остатке

Положить деньги на карту или открыть вклад - больше такой дилеммы нет. Сегодня существуют карты, которые позволяют не только свободно распоряжаться своими средствами, но и зарабатывать, получая проценты на остаток суммы. Так, карта Промсвязьбанка "В движении" дает своему владельцу возможность заработать - на остаток более 5 тыс. рублей начисляется доход в 5% годовых. А еще эта карта позволяет экономить до 40% в спортивных магазинах, аптеках и магазинах спортивного питания. А если вы будете тратить больше 5 000 рублей по карте ежемесячно, то годовое обслуживание бесплатное.

Не платите за кредит

Отличным шансом сэкономить для обладателей кредитных карт становится возможность не платить проценты по кредиту на время льготного периода. По "Суперкарте" от Промсвязьбанка такой льготный период вместо стандартных 100 дней составляет целых 145 дней*. При оформлении премиальной "Суперкарты" World Master Card в Промсвязьбанке первый льготный период складывается из 55 дней стандартного льготного периода и дополнительных единовременных 92 календарных дней, которые действуют с момента получения карты. С этой картой вы можете себе позволить забыть такие слова, как "копить", "занимать" и "переплачивать". Пластиковые карты Промсвязьбанка дают своим держателям много дополнительных возможностей сэкономить и заработать. Главные инструменты - накопление бонусов, скидки в магазинах-партнерах, начисление дохода на остаток средств и cash back. Выбор - только за вами!

Сash back

Возможность вернуть часть потраченных при покупке средств - cash back - сегодня является, пожалуй, одним из самых популярных и приятных бонусов, которые получают владельцы банковского "пластика". Карта Промсвязьбанка All Inclusive дает возможность получить обратно до 5% расходов. Причем можно выбирать и изменять категории покупок, по которым вам будет возвращаться часть денежных средств. Будут это автозаправочные станции, магазины одежды и обуви или что-то другое - решать только вам.

Бонусы за покупки

Безусловно, приятным дополнением к любой карте станет возможность получать бонусные баллы за покупки. Бонусная программа PSBonus доступна держателям как дебетовых, так и кредитных карт ПСБ - бонусные баллы начисляются за каждые потраченные с карты 15 рублей. Причем, в отличие от многих других подобных программ, бонусы начисляются за все покупки - перечень торгово-сервисных предприятий не ограничен. Накопленные баллы можно использовать для получения скидок на платежи в интернет-банке, оплачивать ими услуги ПСБ, отправлять пожертвования на благотворительность, дарить баллы друзьям или просто переводить их в рубли.

Зарплата +

Такой привычный инструмент, как зарплатная карта, сегодня дает много дополнительных возможностей. Обладатели зарплатной карты Промсвязьбанка становятся участниками программы привилегий, которая позволяет получать дисконт до 40% при оплате картой товаров и услуг партнеров банка, производить платежи и переводы без комиссий, в том числе через интернет-банк или с помощью приложения PSB-Mobile. Особые условия предлагаются держателям зарплатных карт и по кредитам. Помимо сниженных процентных ставок порадует простота оформления - не нужно искать поручителей, брать справку 2-НДФЛ, делать копии трудовой и т.п. - понадобится только паспорт. Не нужно будет волноваться и о дате очередного платежа по кредиту - необходимая сумма спишется с вашей зарплатной карты автоматически. К тому же зарплатная карта ПСБ абсолютно бесплатна.

Выгодная пенсия

Для пенсионеров традиционно актуально экономное и бережливое расходование средств. Поэтому часто пожилым людям предлагаются особые льготные условия по пластиковой карте. Так, пенсионная карта ПСБ дает дополнительные возможности тем, кто только готовится или уже вышел на пенсию. Дебетовая карта совмещает функции вклада - на остаток средств начисляется доход до 5% годовых. Важно: денежные средства на счете пенсионной карты застрахованы АСВ. В качестве дополнительного бонуса - бесплатное годовое обслуживание и бесплатный интернет-банк.

Цифра

40% скидки могут получить держатели пластиковых карт Промсвязьбанка при покупках в магазинах-партнерах банка.

На правах рекламы

ПАО "Промсвязьбанк" Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.