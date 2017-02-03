Предприниматель, незаконно заработавший 6 миллионов, по решению суда заплатит штраф 70 тыс. рублей

В январе 2017 г. 51-летний житель Тольятти попал под суд по делу о незаконном предпринимательстве.
По версии следствия, 29 мая по 10 сентября 2015 г. Валерий Бугай получал доход от нефтепереработки. Для этого на территории промзоны в Отрадном он организовал целое предприятие, но без регистрации и постановки на учет. Работал мужчина от имени ООО "Итака", к которому на самом деле никакого отношения не имел.
У кого Бугай покупал сырую нефть, следствию выяснить так и не удалось. Но перерабатывал он ее, используя чужой производственный объект - бензино-дизельную установку (по документам она принадлежит иному предприятию). Полученный продукт он продавал от имени "Итаки", пользуясь реквизитами и печатью компании, деньги поступали на счет этой фирмы, откуда он их забирал.
При этом директор компании Наталья Сотникова заявила, что ничего о деятельности, связанной с продажей нефтепродуктов, не знала, а ее предприятие на самом деле занимается оптовой торговлей лесоматериалами.
По данным следствия, Бугай за время своей работы поставил различным фирмам Самарской области бензин, дизельное топливо и мазут на общую сумму 6,5 млн рублей.
Действия мужчины правоохранители квалифицировали по ч. 1 ст. 171 ("Незаконная предпринимательская деятельность"), которая предусматривает штраф до 300 тыс. руб., обязательные работы или до полугода ареста.
На стадии предварительного следствия мужчина полностью признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке.
Учитывая, что это преступление считается нарушением закона небольшой тяжести, в деле есть явка с повинной, а также наличие у подсудимого положительных характеристик и беременной супруги, суд назначил ему предельно мягкое наказание: штраф 70 тыс. рублей.
Такой приговор Валерий Бугай обжаловать не стал, и недавно он вступил в законную силу.
Впрочем, в прокуратуре Самарской области корреспондента Волга Ньюс заверили: скорее всего, это не конец. Вооружившись этим приговором, дальше в суд сможет пойти налоговая служба и взыскать с предпринимателя все те суммы, которые он не заплатил государству. Но это уже стадия гражданского судопроизводства.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!