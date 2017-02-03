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Максим Соколов положительно оценил самарский опыт общественного контроля за ремонтом дорог

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 февраля, в Самарской области с рабочим визитом находится министр транспорта правительства России Максим Соколов. Руководитель федерального минтранса и губернатор Николай Меркушкин провели совещание по реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие транспортной системы".

Максим Соколов положительно оценил самарский опыт общественного контроля за ремонтом дорог Максим Соколов положительно оценил самарский опыт общественного контроля за ремонтом дорог
Фото: Дмитрий Бурлаков

Министр транспорта РФ в ходе своего выступления подчеркнул, что участие общественности в контроле качества ремонта дорог в ходе реализации проекта - один из важнейших его аспектов.

"Жители Самарской области должны реагировать на то, как ведутся работы, и высказывать свои предложения и замечания", - сказал Максим Соколов.

В качестве примера министр привел опыт Петрозаводска, где с лета прошлого года был создан институт общественных контролеров, прошедших специальное обучение на семинарах с участием профессиональных дорожных строителей.

"Я уже дал поручение изучить этот опыт. Кроме того, в рамках подготовки к чемпионату мира мы выбираем общественные советы, которые, в том числе, будут контролировать дорожные работы, заниматься благоустройством. Петрозаводский опыт поможет повысить и ответственность наших общественников, и их статус", - сказал Николай Меркушкин.

Максим Соколов добавил, что другим регионам страны также есть чему поучиться у Самарской области. "Мы только приветствуем соучастие жителей нашей страны при реализации таких важных проектов, как дорожное строительство", - подчеркнул министр.

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