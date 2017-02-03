Максим Соколов положительно оценил самарский опыт общественного контроля за ремонтом дорог

В пятницу, 3 февраля, в Самарской области с рабочим визитом находится министр транспорта правительства России Максим Соколов. Руководитель федерального минтранса и губернатор Николай Меркушкин провели совещание по реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие транспортной системы".
Министр транспорта РФ в ходе своего выступления подчеркнул, что участие общественности в контроле качества ремонта дорог в ходе реализации проекта - один из важнейших его аспектов.
"Жители Самарской области должны реагировать на то, как ведутся работы, и высказывать свои предложения и замечания", - сказал Максим Соколов.
В качестве примера министр привел опыт Петрозаводска, где с лета прошлого года был создан институт общественных контролеров, прошедших специальное обучение на семинарах с участием профессиональных дорожных строителей.
"Я уже дал поручение изучить этот опыт. Кроме того, в рамках подготовки к чемпионату мира мы выбираем общественные советы, которые, в том числе, будут контролировать дорожные работы, заниматься благоустройством. Петрозаводский опыт поможет повысить и ответственность наших общественников, и их статус", - сказал Николай Меркушкин.
Максим Соколов добавил, что другим регионам страны также есть чему поучиться у Самарской области. "Мы только приветствуем соучастие жителей нашей страны при реализации таких важных проектов, как дорожное строительство", - подчеркнул министр.
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Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.
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Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?