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Инвестиции Экономическая политика

Объем инвестиций в проекты технопарка "Жигулевская долина-2" составит 500 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Власти Самарской области ведут активную работу с инвесторами, которые выразили желание стать резидентами технопарка "Жигулевская долина-2".

"В данный момент утверждена дорожная карта на 2017 год, идет подготовка восьми инвестиционных проектов, которые планируются к реализации на территории технопарка "Жигулевская долина-2". Общий объем инвестиций по всем проектам составит 500 миллионов рублей", - рассказал первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов на заседании межведомственной рабочей группы при губернаторе по улучшению социально-экономической ситуации в Тольятти 3 февраля.

По его словам, уже до конца февраля 2017 г. с каждым инвестором планируется заключить договор о намерениях по реализации инвестпроектов.

Общий объем финансирования, необходимый для строительства инфраструктуры "Жигулевской долины-2", составляет около 248 млн рублей.

"В областном бюджете на этот год по линии министерства строительства предусмотрено 30 млн на разработку проектно-сметной документации. Уже в сентябре мы планируем заходить с подготовленной заявкой в Фонд поддержки моногородов. Наша задача к тому времени - предусмотреть в областном бюджете средства на софинансирование инфраструктуры объектов около 12 млн рублей. Одобрение заявки является условием предоставления со стороны Фонда развития моногородов поддержки для развития Тольятти", - пояснил Михаил Жданов.

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