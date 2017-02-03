Объем инвестиций в проекты технопарка "Жигулевская долина-2" составит 500 млн рублей

Власти Самарской области ведут активную работу с инвесторами, которые выразили желание стать резидентами технопарка "Жигулевская долина-2".
"В данный момент утверждена дорожная карта на 2017 год, идет подготовка восьми инвестиционных проектов, которые планируются к реализации на территории технопарка "Жигулевская долина-2". Общий объем инвестиций по всем проектам составит 500 миллионов рублей", - рассказал первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов на заседании межведомственной рабочей группы при губернаторе по улучшению социально-экономической ситуации в Тольятти 3 февраля.
По его словам, уже до конца февраля 2017 г. с каждым инвестором планируется заключить договор о намерениях по реализации инвестпроектов.
Общий объем финансирования, необходимый для строительства инфраструктуры "Жигулевской долины-2", составляет около 248 млн рублей.
"В областном бюджете на этот год по линии министерства строительства предусмотрено 30 млн на разработку проектно-сметной документации. Уже в сентябре мы планируем заходить с подготовленной заявкой в Фонд поддержки моногородов. Наша задача к тому времени - предусмотреть в областном бюджете средства на софинансирование инфраструктуры объектов около 12 млн рублей. Одобрение заявки является условием предоставления со стороны Фонда развития моногородов поддержки для развития Тольятти", - пояснил Михаил Жданов.
Последние комментарии
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство
Не будет Чемпионата, денег нет лишних в бюджете области Кандеев сказал