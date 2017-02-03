Нападающий "Лады" Антон Шенфельд вызван в олимпийскую сборную России

Нападающий "Лады" Антон Шенфельд вызван в расположение олимпийской сборной России.
С 5 по 7 февраля в УТЦ "Новогорск" пройдет тренировочный сбор, по результатам которого определится состав команды для участия в "Кубке Словакии" (пройдет в Нитре с 8 по 12 февраля).
В нынешнем сезоне Шенфельд в 51 матче чемпионата КХЛ набрал 33(11+22) очка, 41 минуту штрафа при показателе полезности "-12". Таким образом готовиться к турниру будут два представителя "Лады" - ранее вызов получил защитник Глеб Корягин, сообщает официальный сайт клуба.
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