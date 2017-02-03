Политолог Николай Явкин: "Рейтинг Николая Меркушкина превышает 70%"

Рейтинг Николая Меркушкина в Самарской области с момента назначения его губернатором вырос в два раза и сейчас составляет 70%, сообщил директор Приволжского центра общественного мониторинга Николай Явкин в интервью stolica-s.su.
"Если летом 2012 года его рейтинг был менее 40 процентов, выборная кампания губернатора начиналась с рейтингом 64 процента, то сегодня этот рейтинг превышает 70 процентов", - рассказал Николай Явкин.
Он отметил тот факт, что пики повышения доверия губернатору связаны с усилением информационных атак на него.
Политолог также говорит о росте доверия жителей региона ко всей вертикали власти.
"Если глубоко анализировать весь массив исследований, который ежемесячно проводит наш центр, то фиксируются фундаментальные изменения, произошедшие в обществе за последние четыре года. Их много. Но, пожалуй, главное из них - рост доверия к власти. Доверие растет по всей вертикали: президент, правительство, губернатор. Это базовый показатель устойчивости и нацеленности на успешное развитие", - подчеркивает он.
Причины таких позитивных перемен Николай Явкин видит в том, что идеи губернатора нашли отклик у жителей области.
"У рядовых людей нашли отклик идеи и "смыслы" губернатора Н.И.Меркушкина: возродить губернию как опорный край; сделать область лидирующей среди регионов по базовым направлениям - образованию, спорту, медицине, по качеству дорог и другой инфраструктуры; и главное - люди увидели, как власть собирается этого достичь, и увидели первые результаты этой работы, - отмечает политолог. - Люди увидели уважение власти к рядовому человеку. Общество откликнулось на систему ценностей власти, близкую и понятную рядовому человеку и вполне приемлемую для элит".
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.