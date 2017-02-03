Политолог Николай Явкин: "Рейтинг Николая Меркушкина превышает 70%"

Рейтинг Николая Меркушкина в Самарской области с момента назначения его губернатором вырос в два раза и сейчас составляет 70%, сообщил директор Приволжского центра общественного мониторинга Николай Явкин в интервью stolica-s.su.

"Если летом 2012 года его рейтинг был менее 40 процентов, выборная кампания губернатора начиналась с рейтингом 64 процента, то сегодня этот рейтинг превышает 70 процентов", - рассказал Николай Явкин.

Он отметил тот факт, что пики повышения доверия губернатору связаны с усилением информационных атак на него.

Политолог также говорит о росте доверия жителей региона ко всей вертикали власти.

"Если глубоко анализировать весь массив исследований, который ежемесячно проводит наш центр, то фиксируются фундаментальные изменения, произошедшие в обществе за последние четыре года. Их много. Но, пожалуй, главное из них - рост доверия к власти. Доверие растет по всей вертикали: президент, правительство, губернатор. Это базовый показатель устойчивости и нацеленности на успешное развитие", - подчеркивает он.

Причины таких позитивных перемен Николай Явкин видит в том, что идеи губернатора нашли отклик у жителей области.

"У рядовых людей нашли отклик идеи и "смыслы" губернатора Н.И.Меркушкина: возродить губернию как опорный край; сделать область лидирующей среди регионов по базовым направлениям - образованию, спорту, медицине, по качеству дорог и другой инфраструктуры; и главное - люди увидели, как власть собирается этого достичь, и увидели первые результаты этой работы, - отмечает политолог. - Люди увидели уважение власти к рядовому человеку. Общество откликнулось на систему ценностей власти, близкую и понятную рядовому человеку и вполне приемлемую для элит".