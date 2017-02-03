Максим Соколов: "В Самарской области позитивная ситуация с подготовкой транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018"

В пятницу, 3 февраля, с рабочим визитом в Самаре находился министр транспорта России Максим Соколов. Глава минтранса и губернатор Николай Меркушкин провели совещание, посвященное ходу подготовки Самарской области к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

В совещании приняли участие члены регионального кабинета министров, депутаты госдумы, представители федеральных и региональных ведомств, силовых структур.

"Мы традиционно рассматриваем в Самаре все вопросы в открытом режиме, что очень важно для решения существующих вопросов и выработки согласованной общественной позиции, — открывая совещание, сказал Максим Соколов. — Хочу поблагодарить Николая Ивановича за приглашение посетить регион и более внимательно посмотреть на те проекты, которые реализуются в области развития транспортной инфраструктуры. Эти проекты носят масштабный стратегический характер, и не только для развития региона, но и для всей транспортной системы РФ".

С основным докладом выступил министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин. В первую очередь он подробно рассказал, какими видами транспорта в Самару будут прибывать болельщики, и представил схему, по которой гости будут перемещаться по городу.

Основную массу туристов, по его словам, примет аэропорт Курумоч, новый терминал которого был введен в эксплуатацию в начале 2015 года. Сейчас здесь совместно с Росавиацией ведется реконструкция ВПП, которая будет завершена в текущем году. Также за счет федерального бюджета ведется реконструкция автодороги Волжский — Курумоч и Московского шоссе.

"Трасса к аэропорту готова на 55%, Московское шоссе — на 46%, отставания в графиках нет", — проинформировал Иван Пивкин, и отметил, что самые сложные объекты на главной магистрали города — тоннели — готовы на 80%.

"Мы планируем, что в июне–июле запустим движение на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова. Это позволит решить транспортные сложности в этом направлении", — уточнил Иван Пивкин.

В целом, 9,2-километровая магистраль с 10-ю полосами движения, как и трасса в аэропорт, будут готовы к декабрю 2017 года, заверил региональный министр.

Иван Пивкин также доложил о строительстве улиц Дальняя, Арена-2018 и о начале строительства 9 проездов для обеспечения транспортной связи на территории стадиона "Самара Арена".

Прозвучала и подробная информация о реконструкции Волжского и Красноглинского шоссе, ул. Ташкентской, а также ремонте дорог, расположенных на гостевых маршрутах ЧМ-2018. Отдельно Иван Пивкин доложил о реконструкции трамвайных путей от железнодорожного вокзала до ул. Ташкентской и строительстве трамвайной ветки до стадиона.

"Как идут дела по железнодорожному сообщению между Самарой и аэропортом Курумоч? Будет ли маршрут включен в операционный транспортный план?", — поинтересовался Максим Соколов.

Иван Пивкин пояснил, что пока маршрут находится в резерве.

"Необходимо этот резерв использовать. Естественно, это должен быть новый, современный железнодорожный транспорт с соответствующим визуальным оформлением", — заявил министр транспорта РФ.

Этот пункт был внесен в протокол совещания, и, по словам Максима Соколова, будет касаться всех городов, где пройдут матчи ЧМ-2018. "Необходимо сконцентрировать усилия на поставке подвижного состава типа "Ласточка" в эти регионы", — заключил глава минтранса.

Еще один вопрос федерального министра касался главной европейской водной артерии — Волги. Иван Пивкин пояснил, что использование речного транспорта также рассматривается в качестве резерва и рассказал о планах строительства нового речного вокзала в Самаре.

"Речные прогулки во время чемпионата мира могут стать привлекательными, — добавил Николай Меркушкин. — Сейчас этот маршрут резервный, а может стать и основным".

Губернатор дал поручение Ивану Пивкину разработать предложения, в том числе о доставке водным транспортом пассажиров в район "Самара Арены" и аэропорта "Курумоч" с последующим использованием "шаттлов". "Необходимо сделать все, чтобы процесс пошел", — заключил Николай Меркушкин.

В конце заседания Максим Соколов поблагодарил всех за профессионализм, высокий уровень взаимодействия и командную работу.

"Хочу констатировать, что ситуация в самарском регионе очень позитивная. Мы уверенно смотрим в перспективу 2017 года, завершающего года по подготовке инфраструктуры к чемпионату мира. Сомнений нет, все проекты будут реализованы на самом высоком уровне", — сказал министр.

Максим Соколов также высоко оценил роль депутатов Государственной думы от Самарской области в отстаивании интересов региона. Благодаря их работе территория не первый год лидирует по количеству получаемых федеральных субсидий.

"Я хочу поблагодарить Евгения Александровича Серпера как депутата Госдумы и члена профильного комитета по транспорту за высокий уровень взаимодействия и понимания между всеми ветвями власти. Взявшись, что называется, за руки, мы сможем реализовать все проекты, которые идут сегодня в Самаре и в других регионах страны. И решить все самые сложнейшие и амбициозные задачи, в том числе подготовку к чемпионату мира, который является крупнейшим спортивным мероприятием", — подчеркнул глава минтранса.

В свою очередь, Евгений Серпер поблагодарил министра за дружеское отношение к Самарской области: "Сегодня это для нас очень важно. Надеемся на развитие взаимоотношений между Самарской областью и министерством транспорта РФ".

Максим Соколов отдельно отметил, что проекты, реализуемые в одном из крупнейших городов России, имеют огромное значение для транспортной системы страны. И опыт Самары, заверил министр, будет тиражироваться по всей стране.

"Все, что создается, это не только для чемпионата мира, это будет тем наследием, которое получит самарский регион после завершения чемпионата. Мы видим, насколько увеличился туристический потенциал Сочи после Олимпийских игр. Я очень рассчитываю, что и Самара, и другие наши города, которые участвуют в программе ЧМ-2018, благодаря развитию транспортной инфраструктуры приобретут совершенно новый статус - статус туристических центров", — резюмировал Максим Соколов.

"Мы сегодня еще раз посмотрели объекты, которые строятся к чемпионату мира и как там ведутся работы, — сказал после совещания Николай Меркушкин. — У нас только 12 млрд рублей вкладывается в реконструкцию взлетно-посадочной полосы. В итоге Курумоч станет аэропортом третьей категории, как и Шереметьево — это самый высокий уровень, который может быть у региональных аэропортов. Другие объекты, которые связаны с транспортной инфраструктурой, сейчас в работе, и везде Максим Юрьевич убедился, что в ноябре–декабре мы гарантируем завершение работ", — заверил Николай Меркушкин.