В Самарской области продолжат работу по повышению качества собранного зерна

В пятницу, 3 февраля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексеем Поповым.

Алексей Попов принял участие во всероссийском агрономическом совещании, которое состоялось в Москве на площадке ВДНХ 1 февраля. Форум прошел под председательством министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Глава областного минсельхоза рассказал Николаю Меркушкину о главных темах, поднятых на этом совещании. Так, Александр Ткачев поставил задачу в этом году увеличить объем собранного в стране зерна до 130-150 млн т. В 2016 г. было собрано почти 120 млн т зерна.

При этом общая задача для всех регионов — повысить качество собранного зерна для того, чтобы составить реальную конкуренцию на мировых рынках. Этого можно добиться, по мнению Алексея Попова, за счет соблюдения технологий, повышения энергонасыщенности машинно-тракторного парка, сокращения сроков уборки и применения минеральных удобрений.

Также областной министр отметил, что в Самарской области боле 70% собранного зерна — третьего класса, тогда как у ряда других регионов — четвертого и пятого класса.

В ходе совещания Александр Ткачев поставил задачу нарастить производство по выращиванию овощей закрытого грунта, а также производство молока для того, чтобы полностью себя им обеспечить и интенсивно развивать животноводство.

Добавим, что в агрономическом совещании принимали участие практически все производители сельхозтехники — им необходимо обобщить всю опытно-конструкторскую работу для производства техники. "Отрадно, что на третье место по объему проданной сельхозтехники вышло самарское предприятие АО "Евротехника". Это значит, наши предприятия сегодня в этом направлении являются флагманами", — отметил Алексей Попов.

Напомним, 31 января в Самаре открылся новый производственный корпус "Евротехники", что позволит увеличить долю производимой сельхозмашиностроительной техники не только на внутреннем рынке, но поставлять продукцию на экспорт.

Глава региона уточнил, какое место на агрономическом совещании уделили программам социального развития села — строительству жилья для специалистов, молодых семей, в целом возведению новой инфраструктуры.

Напомним, в Самарской области — одной из немногих в стране — наблюдается миграционный приток в сельские территории, поскольку там создаются все необходимые условия для жизни и работы как молодых, так и зрелых специалистов.

Министр сельского хозяйства уточнил, что этой теме уделили внимание и рассказал, что в Самарской области по инициативе жителей предполагается ввести в муниципальных районах три ФАПа, четыре спортивные площадки, детские игровые комплексы. Еще три объекта в ближайшее требуют газификации, два — проведения водоснабжения, в пяти районах необходима компактная застройка.

"Мы полностью завершаем ввод жилья в рамках компактно-комплексной застройки в Сергиевске и Хворостянке — и уходим со схожими проектами на другие территории", — заключил Алексей Попов.