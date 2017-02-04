Губернатор: "Необходимо укреплять педагогический состав Центра для одаренных детей"

В пятницу, 3 февраля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с президентом Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева Виктором Сойфером и заместителем министра образования региона Ларисой Загребовой.

Они обсудили первоочередные задачи, которые стоят перед Центром для одаренных детей — он был создан по инициативе губернатора и начал свою работу 1 сентября 2016 года в Самаре.

Спустя полгода после открытия Центра, пояснил Виктор Сойфер, необходимо решить первоочередные задачи — придать правильный вектор развития учебному заведению и обсудить структурные преобразования. В первую очередь, по его мнению, Центру необходим глава попечительского совета, который сможет решать насущные проблемы коллектива и учащихся.

"Лучшего председателя, чем вы, Николай Иванович, я не вижу. Это ваша идея, нам необходим опыт, который у вас есть по прежней работе, а помощники у вас будут", — обратился к губернатору президент Самарского университета.

Также Виктор Сойфер, который всегда ратовал за создание в Самаре Центра для одаренных детей, обозначил проблему преподавательских кадров — опытных учителей, кандидатов и докторов наук, подготовивших победителей олимпиад по различным направлениям, по его мнению, пока здесь недостаточно. "Их очень мало", — уточнил Виктор Сойфер.

Он отметил, что с начала учебного года в Центре возникли проблемы с учителями по математике, физике, информационным технологиям. Им, к счастью, удалось найти хорошую замену: все новые преподаватели имеют научные степени.

"Я думаю, именно эти люди, как и преподаватель химии из СамГТУ Сергей Николаевич Яшкин, способны повести за собой", — заключил Виктор Сойфер и предложил разработать механизм и юридическую базу, чтобы отбор преподавателей в Центр проходил по конкурсу.

Николай Меркушкин поддержал эту инициативу, как и предложение плотнее работать с научными центрами и вузами региона. "Вполне реально, чтобы учащиеся напрямую работали с конструкторскими бюро "Прогресса", "Кузнецова", где занимаются конкретными вещами и имеют огромный опыт работы", — подчеркнул глава региона.

Также губернатор и все участники совещания считают необходимым усилить подготовку преподавателей по математике, физике, химии и другим наукам в СГСПУ.

Участники совещания сошлись и в том, что, помимо директора, Центру необходим научный руководитель — ответственный, образованный, грамотный человек.

Также губернатор согласился с предложением создать при Центре для одаренных детей научно-методическую комиссию во главе с известными учеными и практиками. "Надо продумать, кто мог бы эту работу взять на себя", — сказал Николай Меркушкин.

По его словам, претендент на пост руководителя комиссии может получить серьезные полномочия, прежде всего, по оценке результатов работы преподавательского состава.

Отметим, что глава региона поручил проработать возможность содержания детей в Центре все 7 дней недели — сейчас воспитанники находятся там 5 дней. На сегодняшний день в учреждении обучаются 205 детей.

Помимо этого, участники встречи обсудили необходимость строительства универсального зала как для занятий спортом, так и для творчества. Сейчас подобного зала в Центре нет.

Виктор Сойфер выступил с инициативой включить Центр для одаренных детей соисполнителем в федеральную программу "5-100". "Такая юридическая возможность есть. В программе предусмотрены направления, связанные именно с работой с одаренными детьми, с участниками олимпиад. Очень интересное направление работы с детским лагерем "Артек" в Крыму — школьники могли бы ездить туда вместе с нашими студентами", — заметил Виктор Сойфер.

"Согласен. Это положительно отразится на имидже Самарского университета и Центра для одаренных детей, а родители, которые желают отдать туда детей, уверен, позитивно это воспримут", — сказал Николай Меркушкин.

Также губернатор, президент Самарского университета и замминистра образования обсудили профориентацию учащихся Центра, культурную составляющую их развития и возможное участие в обучении воспитанников выпускников и преподавателей Самарского государственного социально-педагогического университета.