16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре 39 человек тушили пожар на ул. Стара-Загора При пожаре в квартире в Тольятти пострадали мужчина и женщина На ул. Скляренко ночью 18 пожарных тушили торговый павильон При пожаре в квартире на ул. 22-го Партсъезда женщина отравилась продуктами горения Ночью в Самаре 24 пожарных более часа тушили частный дом

Пожары Происшествия

В Самаре 39 человек тушили пожар на ул. Стара-Загора

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 79
Версия для печати

В пятницу, 3 февраля, в 21:03, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании бытового строения на ул. Стара-Загора в Промышленном районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 100 кв. м. В его тушении участвовали 39 человек, которые использовали девять единиц техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 21:34, а через 12 минут пожар был полностью ликвидирован.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Пустосмехов 21 января 2017 15:16 При пожаре в подвале дома на Ташкентской два человека надышались дымом

Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!

Юляшка Мальцева 11 декабря 2016 18:38 Пенсионерка отравилась угарным газом и получила ожоги в загоревшемся доме в пос. Ясная Поляна

Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

Мария Михайлова 11 декабря 2016 10:57 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

Фото на сайте

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Тушение пожара на Комсомольской площади

Тушение пожара на Комсомольской площади

У фермера в Шенталинском районе загорелась автомастерская с двумя "Нивами" и трактором

У фермера в Шенталинском районе загорелась автомастерская с двумя "Нивами" и трактором

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5