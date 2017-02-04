Сызранца подозревают в краже спиртного

Жителя Сызрани задержали по подозрению в краже из магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился 40-летний администратор магазина и рассказал, что преступник похитил дорогой алкоголь. Ущерб составил около 11 тыс. рублей. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — безработного 18-летнего жителя города. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.