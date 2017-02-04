Сызранца подозревают в краже спиртного

Жителя Сызрани задержали по подозрению в краже из магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратился 40-летний администратор магазина и рассказал, что преступник похитил дорогой алкоголь. Ущерб составил около 11 тыс. рублей.
Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — безработного 18-летнего жителя города.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
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