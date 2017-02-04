На фестивале "Рожденные в сердце России" откроется итоговая выставка

В четверг, 9 февраля, в 14:00, в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина откроется Итоговая выставка изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области в рамках IV Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России".
Организаторы посвятили фестиваль Году российского кино, который был объявлен в 2016 году. Мастера, принявшие участие в выставке, раскрыли эту тему через призму народного искусства. Зрители увидят работы, представляющие образы узнаваемых киногероев, а сама выставка — символические кинопробы для предметов, достойных стать антуражем для киносказки, в лучших традициях отечественного кинематографа.
Подготовка итоговой выставки была сложной и напряженной. На отборочный тур поступило более 700 работ. Эксперты оценивали их по трем номинациям: "Традиционные народные художественные ремесла и промыслы Самарской области", "Современное декоративно-прикладное творчество", "Изделия и работы на популярные темы российского кинематографа". Были отобраны наиболее интересные изделия, выдержавшие проверку по различным критериям.
На выставке пройдут мастер-классы по лозоплетению, кубовой набойке, ткачеству, гончарству и другим видам традиционного и современного декоративно-прикладного творчества.
Выставка работает с 9 по 19 февраля, вход свободный.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)