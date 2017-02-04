На фестивале "Рожденные в сердце России" откроется итоговая выставка

В четверг, 9 февраля, в 14:00, в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина откроется Итоговая выставка изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области в рамках IV Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России".

Организаторы посвятили фестиваль Году российского кино, который был объявлен в 2016 году. Мастера, принявшие участие в выставке, раскрыли эту тему через призму народного искусства. Зрители увидят работы, представляющие образы узнаваемых киногероев, а сама выставка — символические кинопробы для предметов, достойных стать антуражем для киносказки, в лучших традициях отечественного кинематографа.

Подготовка итоговой выставки была сложной и напряженной. На отборочный тур поступило более 700 работ. Эксперты оценивали их по трем номинациям: "Традиционные народные художественные ремесла и промыслы Самарской области", "Современное декоративно-прикладное творчество", "Изделия и работы на популярные темы российского кинематографа". Были отобраны наиболее интересные изделия, выдержавшие проверку по различным критериям.

На выставке пройдут мастер-классы по лозоплетению, кубовой набойке, ткачеству, гончарству и другим видам традиционного и современного декоративно-прикладного творчества.

Выставка работает с 9 по 19 февраля, вход свободный.