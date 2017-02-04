В Самарской области увеличилось финансирование сферы культуры

На заседании Самарской Губернской Думы были приняты изменения в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", в соответствии с которыми сфера культуры Самарской области в текущем году дополнительно получит из федерального и областного бюджетов более 204 млн рублей.

Из федерального бюджета поступит почти 12 млн руб. в виде субсидий, а также на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек.

В Самарской области это театр-студия "Грань" (Новокуйбышевск) и Драматический театр им. А. Толстого (Сызрань), который в 2016 г. открылся после масштабной реконструкции, состоявшейся по инициативе и при личной поддержке губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Средства предусмотрены на создание новых постановок, выплату зарплат сотрудникам, укрепление материально-технической базы учреждений.

Средства федерального бюджета будут направлены, в том числе, на софинансирование мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов для инвалидов и маломобильных групп населения в рамках государственной программы Самарской области "Доступная среда в Самарской области" на 2014–2020 годы.

Увеличены расходы на культуру и в областном бюджете. Дополнительные средства направят на поддержку молодых дарований и детского творчества, в частности, на организацию и проведение детской музыкальной академии стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета; на организацию и проведение мероприятий по вопросам международного и межрегионального культурного сотрудничества, таких, как фестиваль набережных "ВолгаФест", участие театров Самарской области в Российской национальной театральной премии и фестивале "Золотая маска", в фестивале музыкальных театров России "Видеть музыку", проведение гастрольного тура Самарского театра оперы и балета в Мариинском театре. Волжский русский народный хор им. П. М. Милославова получит дополнительное финансирование на постановку новой программы к 65-летию хора.

Сохранится опробованная в 2016 г. система грантовой поддержки с целью стимулирования творческой и гастрольной деятельности. Запланированы средства на создание Исторического парка "Россия — Моя история". Дополнительные средства также будут выделены на выплату денежных поощрений победителям Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России", на проведение капитального ремонта Дома культуры с. Воскресенка Волжского района, на приобретение оборудования, музыкальных инструментов для государственных учреждений.

"Несмотря на то, что в регионе сейчас достаточно сложная экономическая ситуация, благодаря поддержке главы региона Николая Ивановича Меркушкина и депутатов Самарской Губернской Думы министерство культуры получило дополнительное финансирование, которое дает возможность реализовать социально-значимые проекты, среди которых гастрольная и постановочная деятельность областных и муниципальных театров, участие в престижных фестивалях, проведение капитального ремонта учреждений культуры, создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям жителей Самарской области", — комментирует министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.