В Художественном музее в выходные пройдет экскурсия "Великие имена русского пейзажа"

Экскурсия "Великие имена русского пейзажа" пройдет в Самарском художественном музее 5 февраля в 12:00.

Экскурсия, предназначенная для зрителей всех возрастов, познакомит с коллекцией пейзажного искусства Самарского художественного музея.

Музей располагает большим количеством произведений русских художников: родоначальников жанра — Сильвестра Щедрина и Михаила Лебедева, мастера морского пейзажа Ивана Айвазовского, тонкого знатока природы Алексея Саврасова, популярного пейзажиста Ивана Шишкина, знаменитого мастера среднерусского пейзажа Исаака Левитана, а также пейзажами А. Куинджи, К. Богаевского, Н. Рериха, Д. Бурлюка и других. Посетители смогут познакомиться с разными типами пейзажа, научатся различать их оттенки, узнают о сложной и подчас трагической судьбе русских художников.

Билет на экускурсию стоит от 80 до 160 рублей.