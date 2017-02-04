В Художественном музее в выходные пройдет экскурсия "Великие имена русского пейзажа"

Экскурсия "Великие имена русского пейзажа" пройдет в Самарском художественном музее 5 февраля в 12:00.
Экскурсия, предназначенная для зрителей всех возрастов, познакомит с коллекцией пейзажного искусства Самарского художественного музея.
Музей располагает большим количеством произведений русских художников: родоначальников жанра — Сильвестра Щедрина и Михаила Лебедева, мастера морского пейзажа Ивана Айвазовского, тонкого знатока природы Алексея Саврасова, популярного пейзажиста Ивана Шишкина, знаменитого мастера среднерусского пейзажа Исаака Левитана, а также пейзажами А. Куинджи, К. Богаевского, Н. Рериха, Д. Бурлюка и других. Посетители смогут познакомиться с разными типами пейзажа, научатся различать их оттенки, узнают о сложной и подчас трагической судьбе русских художников.
Билет на экускурсию стоит от 80 до 160 рублей.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)