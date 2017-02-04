16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские сурки предсказали позднюю весну В Самарской области увеличилось финансирование сферы культуры Жители самарской "хрущевки" неделю живут без отопления В Самарской области создадут школьные службы примирения для решения проблем подростков Сколько мяса в самарской колбасе

Общество

Самарские сурки предсказали позднюю весну

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 62
Версия для печати

В Самарском зоопарке традиционно отметили "День российского сурка". Сурки просыпаться не захотели.

Главный зоотехник Александр Кузовенко рассказал гостям праздника о российских сурках, питомцах зоопарка — байбаках Иване и Еве. В этот день сурки мирно спали, предсказав тем самым позднее наступление весны. И даже после того, как открыли ящик, где питомцы находятся в спячке с конца августа, сурки не пошевелились.

Посетители рассматривали спящих животных, которые еле заметно дышали, так как во время анабиоза, а именно в этом состоянии находятся сейчас сурки, температура их тела падает с привычной 37,5° до 3-5°. Существенная особенность самого дыхательного процесса во время спячки — уменьшение потребления кислорода, потребляемое в это время количество падает до 1/30 или до 1/40 от того, что животное использует во время бодрствования, поэтому дыхание животных замедляется.

За время спячки у Ивана и Евы заметно отрасли когти на лапках и они потеряли в весе, так как накопленные организмом жиры расходуются в процессе спячки.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Новиков 03 февраля 2017 19:44 Жители самарской "хрущевки" неделю живут без отопления

По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.

Александра Будаева 03 февраля 2017 17:15 Жители самарской "хрущевки" неделю живут без отопления

У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?

Дмитрий Лакоценин 03 февраля 2017 16:49 В Самаре при сносе дореволюционного дома обнаружили документы о раскопках Барбашинского могильника 1918 года

А сколько всего было уничтожено при сносе исторической Самары! Потерян уникальный пласт культурного наследия. Печалька.

A W 02 февраля 2017 18:56 В Рощинском вместо 900 планируют расселить 148 служебных квартир

А почему Министерство обороны должно Вас обеспечивать жильем. Вы обеспечены и в силу ЖК РФ и проживаете там. А кто не имеет права проживать тот должен быть выселен. Халяву все хотят получать.

Дмитрий Лакоценин 02 февраля 2017 16:10 Археологи установили возраст уникального могильника "древнейших аристократов" в Екатериновке

Молодцы! Интересный объект для мировой науки!Главное спасли от разрушения.

Фото на сайте

Первая организованная тургруппа посетила Ширяево на судне на воздушной подушке

Первая организованная тургруппа посетила Ширяево на судне на воздушной подушке

69 семей Отрадного получили ключи от новых квартир

69 семей Отрадного получили ключи от новых квартир

Самарцы отпраздновали Крещение господне массовыми купаниями в Волге на Полевом спуске

Самарцы отпраздновали Крещение господне массовыми купаниями в Волге на Полевом спуске

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5