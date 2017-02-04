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Преступления Происшествия

Самарчанку подозревают в краже денег у родственницы

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские задержали 36-летнюю местную жительницу по подозрению в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в полицию обратилась 52-летняя женщина и сообщила, что из ее квартиры на пр. Кирова пропала 31 тыс. рублей.

В квартире правоохранители не обнаружили следы взлома входной двери и окон и предположили, что к преступлению причастен кто-то из близких потерпевшей. Под подозрение попала 36-летняя безработная племянница женщины.

По статье "Кража" в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))

Валентин Иванов 01 февраля 2017 23:30 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав

Валентин Иванов 01 февраля 2017 12:12 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

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