Самарчанку подозревают в краже денег у родственницы

Самарские полицейские задержали 36-летнюю местную жительницу по подозрению в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее в полицию обратилась 52-летняя женщина и сообщила, что из ее квартиры на пр. Кирова пропала 31 тыс. рублей.
В квартире правоохранители не обнаружили следы взлома входной двери и окон и предположили, что к преступлению причастен кто-то из близких потерпевшей. Под подозрение попала 36-летняя безработная племянница женщины.
По статье "Кража" в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
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