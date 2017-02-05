На Смышляевском шоссе спасали мужчину, провалившегося в сточную речку Дунайка и едва не замерзшего

В субботу, 4 февраля, около 21:00, по предварительным данным, в сточной речке Дунайка, неподалеку от строения № 1 по Смышляевскому шоссе был обнаружен 30-летний мужчина, который переходил водоем по мостку и провалился в воду, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Мужчина находился в тяжелом состоянии — получил обморожения, общее переохлаждение и был в коме. Из речки его, предположительно, извлекали спасатели и передали оперативно приехавшим по экстренному вызову врачам "скорой помощи". Они сделали все возможное для его спасения, оказали необходимую помощь и увезли пострадавшего в лечебное учреждение.