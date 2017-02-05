В Самарском художественном музее проходит выставка фотографий Олега Давыдова

Самарский фотограф, уже давно сотрудничающий с музеем, 2 февраля в зале лектория представил свой новый проект CINEMATO, сообщил корреспондент Волга Ньюс. Это своего рода посвящение великим актрисам итальянского кино — Софи Лорен, Джине Лолобриджиде, Анне Маньяни, Клаудии Кардинале и другим.

На открытие выставки в зале "Лекторий" собралась значительная часть самарского бомонда. Этот не очень просторный зал давно не видел такого скопления публики. Атмосфера открытия напомнила атмосферу фильмов Феллини — не ранних, периода его увлечения неореализмом, а более поздних, времен "Восьми с половиной" и "Сладкой жизни". Бокалы с вином, изысканные наряды, улыбки, объятия, разговоры об искусстве. Олег Давыдов охотно рассказывал желающим о работе над проектом, который осуществлялся в Северной Италии, при поддержке почетного консула Италии в Самаре Джангвидо Бреддо. О своих ощущениях над созданием обобщенных образов великих итальянских актрис рассказывала и самарская модель Аля Алферова, в руках у которой был огромный букет цветов.

"Это путешествие было особенным, — делилась она впечатлениями. — Можно сказать, что мы снимали здесь немое черно-белое кино".

Фотографии Олега Давыдова — своего рода игра в кино. Это словно бы кадры из черно-белых послевоенных фильмов Пазолини, Росселини, Де Сика и других великих итальянских мастеров неореализма. Аля Алферова, чем-то напоминающая и Лорен, и Лолобриджиду, создает образы кинодив, которые, в свою очередь, создают образы итальянских женщин, чьи судьбы и чувства близки и понятны вот уже нескольким поколениям кинозрителей. Модель появляется на фоне итальянских домов, дышащих стариной, во двориках, где на веревке развешано белье, на рынке, в барах, среди виноградников. Порою с ней рядом велосипед, непременный спутник многих старых итальянских фильмов — вспомним хотя бы картину 1948 года "Похитители велосипедов". Иногда героиня появляется в образе монахини, иногда — светской львицы. Порою — в образе простой женщины из низов. На мой взгляд, одна из наиболее удачных фотографий — та, где героиня смотрит на нас сквозь решетку ворот, и ее взгляд полон печали и ожидания.

Это проект был высоко оценен популярной итальянской газетой "Либерта", которая оценила работу русского фотографа как "настоящую трансформацию, сделанную будто бы из журнала нашей памяти".

По словам Олега Давыдова, проект может иметь продолжение. "Сегодня, в условиях определенной растерянности гламурной фотографии, — отметил он, — мы обращаемся к выверенным традициям лучшего культурного прошлого, с его наивностью и целомудрием, с его женщинами-актрисами, совсем скромными по нынешним меркам, но все так же остающимися великими".