В закусочной на ул. Ташкентской нашли пиво без сопроводительных документов

В Самаре полицейские вместе с активистами общественного движения "Народный контроль" обнаружили нарушения в закусочной на ул. Ташкентской в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Как выяснилось, там продавали пиво без надлежащим образом оформленных сопроводительных документов.
В результате в отношении индивидуального предпринимателя составили административный протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Кроме того, правоохранители изъяли 4,5 л алкоголя стоимостью 640 руб. до принятия судом решения о конфискации.
Последние комментарии
По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.
У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?
А сколько всего было уничтожено при сносе исторической Самары! Потерян уникальный пласт культурного наследия. Печалька.
А почему Министерство обороны должно Вас обеспечивать жильем. Вы обеспечены и в силу ЖК РФ и проживаете там. А кто не имеет права проживать тот должен быть выселен. Халяву все хотят получать.
Молодцы! Интересный объект для мировой науки!Главное спасли от разрушения.