В закусочной на ул. Ташкентской нашли пиво без сопроводительных документов

В Самаре полицейские вместе с активистами общественного движения "Народный контроль" обнаружили нарушения в закусочной на ул. Ташкентской в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснилось, там продавали пиво без надлежащим образом оформленных сопроводительных документов. В результате в отношении индивидуального предпринимателя составили административный протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Кроме того, правоохранители изъяли 4,5 л алкоголя стоимостью 640 руб. до принятия судом решения о конфискации.