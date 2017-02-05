Жителя Красноармейского района подозревают в краже дизеля из трактора

В Красноармейском районе в отношении 62-летнего местного жителя возбудили уголовное дело в связи с кражей топлива, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Утром 15 января в с. Красноармейское внимание инспекторов ГИБДД привлекла "семерка", багажник которой явно был сильно перегружен. Полицейские остановили машину для проверки.
В багажнике полицейские обнаружили четыре канистры по 20 л и две канистры по 10 л с дизельным топливом. Водитель не смог пояснить, откуда у него горючее и не предоставил никаких сопроводительных документов.
Мужчину доставили в отдел полиции. В результате выяснилось, что рано утром он слил дизельное топливо из бака трактора, принадлежащего строительно-монтажному управлению, где он работает.
Последние комментарии
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
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