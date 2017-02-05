Жителя Красноармейского района подозревают в краже дизеля из трактора

В Красноармейском районе в отношении 62-летнего местного жителя возбудили уголовное дело в связи с кражей топлива, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Утром 15 января в с. Красноармейское внимание инспекторов ГИБДД привлекла "семерка", багажник которой явно был сильно перегружен. Полицейские остановили машину для проверки.

В багажнике полицейские обнаружили четыре канистры по 20 л и две канистры по 10 л с дизельным топливом. Водитель не смог пояснить, откуда у него горючее и не предоставил никаких сопроводительных документов.

Мужчину доставили в отдел полиции. В результате выяснилось, что рано утром он слил дизельное топливо из бака трактора, принадлежащего строительно-монтажному управлению, где он работает.